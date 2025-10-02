In vendita una Lancia Delta HF Integrale Evo “Martini 5”: è quella di Vasco Rossi

All’indomani del quinto Campionato del Mondo Rally vinto nel 1991, l’anno successivo Lancia decide di celebrarlo con un modello iconico proposto in edizione limitata. Si tratta proprio della Lancia Delta HF Integrale EVO “Martini 5”, dove il 5 rappresenta proprio il quinto mondiale consecutivo vinto dal costruttore nel contesto dei rally mondiali, proposta in edizione limitata in soli 400 esemplari. Un modello che rappresenta il culmine di lunghi anni di esperienza nelle corse su strada, dotato di caratteristiche interessanti che ne fanno la gioia dei collezionisti.

C’è ora un esemplare decisamente unico che Broad Arrow proporrà all’asta alla Zoute Concours Auction 2025 del prossimo 10 ottobre. Si tratta dell’unico esemplare conosciuto verniciato di nero (tutti gli altri sono invece disponibili esclusivamente in bianco, abbinato alle iconiche grafiche della livrea Martini Racing, ndr), specificamente allestito per Vasco Rossi. L’esemplare di Lancia Delta HF Integrale Evo “Martini 5” viene proposto senza alcun prezzo di riserva, sebbene la possibile stima della casa d’aste si attesta su un range che va dai 120.000 ai 180.000 euro.

Questa Lancia Delta HF Integrale Evo “Martini 5” è stata allestita appositamente per Vasco Rossi

Non ci sono dubbi, la targhetta disponibile all’interno dell’abitacolo posta davanti alla leva del cambio manuale a cinque rapporti dice chiaramente che questa Lancia Delta HF Integrale “Martini 5” è stata appositamente “allestita per Vasco Rossi”. Un vero e proprio certificato di autenticità che rende questo modello, unico in nero della seria limitata, decisamente unico. La stessa targhetta risulta inoltre assolutamente unica poiché la stessa placca color argento veniva utilizzata sugli altri esemplari della serie per indicarne la numerazione, in relazione ai soli 400 esemplari realizzati.

Questo esemplare con numero di telaio ZLA831AB000568520 e targa BOF93263 è stato consegnato nuovo allo stesso Vasco Rossi, rappresentando un modello inconfondibile e non numerato fra i 400 effettivamente disponibili della serie limitata. Si presenta, inoltre, con appena 68.535 chilometri percorsi oltre che con gli iconici sedili sportivi Recaro rivestiti in Alcantara e l’aria condizionata. Dopo essere passata per due società dello stesso Vasco Rossi, la Le Furie SRL prima e la Giamaica SRL poi, fino al 2006 è appartenuta a un collezionista italiano per poi finire nelel mani del suo attuale proprietario che l’ha portata al suo eterno splendore grazie al contributo dei tedeschi di Modena Motorsport.

Dispone di un propulsore turbocompresso a quattro cilindri in linea da 2,0 litri e 16 valvole dotato di turbocompressore Garrett T3 e 210 cavalli di potenza; offre prestazioni entusiasmanti gestite da un cambio manuale a cinque marce e un sistema di trazione integrale permanente, che spingono questa Lancia Delta HF Integrale “Martini 5” fino a 220 km/h di velocità massima.