Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini”: consegnato il primo esemplare da Nicola Larini

Nei giorni scorsi, presso la pista di prova del Museo Storico Alfa Romeo di Arese, Stellantis Heritage ha celebrato la consegna della prima Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini”. Realizzata nell’ambito del programma Reloaded by Creators, la vettura rende omaggio al pilota toscano, campione DTM nel 1993 con la 155 V6 TI, che ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva del marchio. Il progetto prevede tre esemplari unici basati sulla 4C, la coupé compatta e leggera che continua a rappresentare un punto di riferimento per agilità, dinamica e piacere di guida.

Stellantis Heritage ha celebrato la consegna della vettura “Giallo Ocra”, la prima di tre esemplari unici di Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini”

Il momento più emozionante è stato il ritorno in pista di Larini, che ha guidato la Alfa Romeo 4C Collezione GT a lui dedicata in un giro dimostrativo, per poi consegnare personalmente le chiavi al nuovo proprietario. Un gesto carico di significato, capace di unire passato e presente, riaffermando lo storico legame tra Nicola Larini e Alfa Romeo.

Il modello consegnato è il frutto di un percorso iniziato mesi fa con bozzetti e rendering. Ciò che colpisce è la meticolosa attenzione ai dettagli, a partire dalla livrea sviluppata dal Centro Stile Alfa Romeo e dal designer Alessandro Maccolini, ispirata ai leggendari modelli Giulia GT degli anni ’60 e ’70. La finitura tono su tono della carrozzeria e dei cerchi evoca quella gloriosa epoca, reinterpretata con eleganza contemporanea, mentre l’autografo di Larini, applicato sul cofano, sulla placchetta sulla plancia e ricamato sui sedili, sottolinea l’unicità del progetto.

Lo spirito racing si estende anche agli interni della Alfa Romeo 4C GT Nicola Larini, con un cruscotto rivestito in microfibra nera per eliminare i riflessi, sedili in microfibra nera con inserti in tinta carrozzeria e un indicatore della linea di visibilità sul volante. Il prominente stemma Alfa Romeo sul cofano verrà ripreso, con lievi variazioni, sui prossimi due esemplari, sottolineando ulteriormente l’unicità di ciascuna delle tre vetture.

Come tutte le creazioni del programma Reloaded by Creators, anche questa 4C è corredata dal Certificato di Autenticità di Stellantis Heritage – Alfa Romeo Classiche, consegnato al cliente da Alessandro Ravera, Responsabile Veicoli Speciali.

Con la consegna odierna, la prima delle tre Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini” diventa realtà. Il viaggio proseguirà con altri due modelli: dopo la versione “Giallo Ocra”, anche le “Verde Pino” e “Rosso Prugna” saranno disponibili ai collezionisti attraverso i canali di vendita di Stellantis Heritage.