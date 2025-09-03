Nuova Alfa Romeo 4C: design ancora più estremo nell’ipotesi che arriva dal web

Nuova Alfa Romeo 4C è la reinterpretazione in chiave moderna della celebre sportiva uscita di scena negli scorsi anni che ancora molti tra i fan alfisti più accaniti rimpiangono. Oggi torniamo a parlare di questa auto grazie ad un nuovo progetto digitale che immagina un’ipotetica prossima generazione della supercar italiana che come dicevamo poc’anzi è uscita di scena in maniera definitiva cinque anni fa.

Sul web una inedita ed originale ipotesi di design per una nuova Alfa Romeo 4C

Realizzato dal creatore digitale tedoradze.giorgi e condiviso su Instagram, questo progetto virtuale di una nuova Alfa Romeo 4C non sembra esattamente un vero successore dell’iconica 4C. Tuttavia, ciò non significa che non sia un modello accattivante, con uno stile ancora più estremo rispetto a quello del modello reale.

Questa possibile reinterpretazione di una nuova Alfa Romeo 4C propone un frontale minimalista, dominato dalla classica griglia centrale del marchio, affiancata da rientranze laterali che conducono ai fari principali, dotati di luci diurne integrate. Il cofano anteriore è compatto e probabilmente ospiterebbe un piccolo vano di carico, mentre i parafanghi anteriori e le minigonne laterali conferiscono un aspetto muscoloso e aggressivo. Sui lati spiccano le prese d’aria vicino ai montanti posteriori e un cofano motore dal design particolare che lascia intravedere il propulsore sottostante.

Il posteriore richiama ancora chiaramente l’identità Alfa Romeo, con gruppi ottici che ricordano alcune Ferrari e un paraurti con due intagli per i terminali di scarico, completato da un diffusore sportivo. I cerchi riprendono lo stile tradizionale del marchio, mentre la livrea giallo-nera con dettagli della bandiera italiana accentua il carattere sportivo. Si ipotizza che se mai ci sarà una nuova Alfa Romeo 4C, forse si chiamerà 4E, sarà elettrica e potrebbe sfidare la Porsche 718 Boxster EV, offrendo anche una variante Spider con tetto apribile. Ovviamente al momento si tratta solo di ipotesi che non trovano conferma nei piani ufficiali della casa automobilistica del biscione che per il momento sembrano puntare su altri modelli come ad esempio le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia che vedremo nei prossimi anni.