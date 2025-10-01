Nuova Lancia Gamma: la quiete prima della tempesta oppure cambi in corso?

Nuova Lancia Gamma sarà la prossima novità per la gamma della casa automobilistica piemontese. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso della prima metà del 2026. Notiamo che da diversi mesi non si hanno notizie a proposito di questo atteso modello destinato a cambiare per sempre la percezione che i clienti hanno del marchio in Europa.

Da molti mesi non si hanno notizie della nuova Lancia Gamma, cosa sta accadendo?

Questo silienzio potrebbe essere interpretato come una sorta di quiete prima dell’esplosione di novità dovute alla presentazione ma ovviamente non possiamo escludere che vi sia pure dell’altro sotto. Del resto con l’avvento di Antonio Filosa alla guida di Stellantis non si escludono cambiamenti nei piani dei vari brand. Non è un caso che ad esempio Maserati e Alfa Romeo da mesi non diano notizie e anche la stessa Fiat che originariamente avrebbe dovuto presentare un nuovo modello durante l’estate sia rimasta invece ferma al palo.

Qualcuno inizia ad ipotizzare che i vari responsabili dei brand siano in attesa di sapere da Filosa come muoversi e se confermare i piani annunciati negli scorsi mesi e anni. Ovviamente non possiamo escludere che anche per la nuova Lancia Gamma non sia in corso qualche cambiamento.

Ricordiamo che questo modello sarà la futura top di gamma di Lancia anche se non si tratterà di una vera e propria ammiraglia essendo un crossover. La sua produzione avverrà a partire dal prossimo anno presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA medium con la nuova Lancia Gamma che arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica 100 per cento. Ci sarà spazio anche per una versione top di gamma HF ad alte prestazioni.

Dopo alcuni teaser pubblicati da Lancia in passato sono almeno 5 o 6 mesi che nessuna notizia trapela a proposito del modello e mancano anche le foto spia del prototipo camuffato. Sinceramente qualche piccolo dubbio inizia a venirci anche a noi. Lancia sa bene che dal successo di questo modello dipenderà gran parte del suo futuro e farà di tutto per non lasciare nulla al caso e portare sul mercato una vettura che possa effettivamente far fare al brand un auspicato salto di qualità.