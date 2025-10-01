Stellantis: piange anche la Francia, dopo Poissy si fermano anche Sochaux e Mulhouse

Dopo le recenti segnalazioni di fermi di produzione nello stabilimento di Poissy, Stellantis ha annunciato ulteriori interruzioni della produzione in Francia. Questa volta, riguardano due sedi strategiche: Sochaux, centro storico del marchio Peugeot, e lo stabilimento di Mulhouse.

In Francia Stellantis dopo Poissy ferma la produzione anche a Sochaux e Mulhouse

Lo stabilimento Peugeot di Sochaux, dove vengono assemblati i SUV 3008 e 5008, subirà diverse sospensioni delle linee di produzione nel corso di ottobre, comprendendo sia i turni del fine settimana sia alcuni giorni feriali. Stellantis ha precisato che queste fermate non sono causate da una diminuzione della domanda, ma derivano da problemi di disponibilità di componenti per le versioni ibride e Long Range.

L’azienda deve quindi adeguare la produzione alle capacità dei fornitori e monitorare attentamente i livelli di inventario in vista della fine dell’anno. Le chiusure interesseranno circa 2.500 dipendenti, con i sindacati che definiscono la situazione un duro colpo per i lavoratori e l’intera area, sottolineando anche altre possibili motivazioni per le sospensioni che differiscono da quelle ufficiali comunicate da Stellantis.

Nel frattempo, a Mulhouse, dove vengono prodotti, tra gli altri, i modelli Peugeot 308, 408 e DS 7, la fermata dell’assemblaggio durerà un’intera settimana, dal 27 ottobre al 2 novembre. In questo caso, Stellantis sta discutendo apertamente della difficile situazione del mercato. Secondo le informazioni fornite dai sindacati, la direzione sottolinea il calo delle vendite in Europa e la forte pressione sui prezzi da parte della concorrenza, che sta costringendo a una riduzione della produzione. L’interruzione interesserà circa 2.000 dipendenti.

Stellantis Mulhouse

Tutto ciò dimostra quanto sia difficile la situazione in cui si trova attualmente Stellantis che vive sicuramente uno dei momenti più difficili della sua storia. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Francia a proposito dell’azienda guidata dal CEO Antonio Filosa.