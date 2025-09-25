Stellantis Sochaux: prodotta la Peugeot 3008 numero 200 mila

Modello emblematico del carisma francese, la Peugeot 3008 dimostra il suo successo commerciale in Europa mese dopo mese. Le sue versioni completamente elettriche rappresentano il 22% delle vendite, una cifra superiore alla media del segmento, e l’allestimento GT di fascia alta ha conquistato il 54% degli acquirenti. In Francia, la Peugeot 3008 è leader di mercato nel segmento C-SUV.

Il 24 settembre, lo stabilimento di Sochaux ha celebrato con orgoglio la produzione della 200.000a 3008 dal suo lancio nel settembre 2023, alla presenza di Alain Favey, CEO di Peugeot e Manuel Gentile, Direttore dello stabilimento di Sochaux. Più che mai, lo stabilimento di Sochaux è al centro dell’ecosistema industriale francese della casa automobilistica del leone, che comprende siti come Douvrin (ACC, fornitore della batteria Long Range), Trémery, Mulhouse e Sept-Fons.

Per soddisfare la forte domanda della Peugeot 3008, lo storico sito produttivo del marchio impiega 6.500 persone su 2,5 turni. La linea di assemblaggio unica dello stabilimento si caratterizza per la sua flessibilità: può produrre diversi stili di carrozzeria e tutti i tipi di propulsori – elettrici, ibridi e a combustione – e adattare rapidamente la produzione alla domanda.

Fin dal suo lancio, la nuova Peugeot 3008 ha affascinato i clienti con il suo design esclusivo da SUV fastback, il suo spettacolare i-Cockpit panoramico e le sue prestazioni elettriche di riferimento. Grazie alla modularità della piattaforma multi-energia STLA Medium, unica nel segmento, ogni cliente troverà il livello di elettrificazione e prestazioni più adatto alle proprie esigenze nella gamma Peugeot 3008.

Ricordiamo infine che come l’intera gamma di auto Peugeot 100% elettriche, anche la Peugeot E-3008 beneficia fino a 8 anni della Garanzia Peugeot Care. Questa protezione speciale viene attivata o rinnovata dopo un tagliando periodico del veicolo presso un partner Peugeot autorizzato aderente fino al successivo tagliando periodico, specificato nel libretto di garanzia e manutenzione del veicolo. È valida fino al successivo tagliando periodico per veicoli fino a 8 anni con un chilometraggio massimo di 160.000 km, a seconda di quale evento si verifichi per primo, in conformità con i termini e le condizioni della garanzia.