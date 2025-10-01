Fiat Grizzly può essere davvero il nome scelto dalla casa torinese per il prossimo SUV?

Nelle ultime ore sembra prendere quota l’ipotesi che il prossimo SUV di Fiat, spesso chiamato da noi come Fiat Giga Panda o Pandissima, possa avere un nome inedito. Ci riferiamo al nome di Fiat Grizzly. Già in passato si era parlato di questa ipotesi con lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois che aveva detto che il prossimo SUV di Fiat avrebbe potuto avere il nome di un animale. Considerato che le dimensioni del modello saranno maggiori di quelle della Grande Panda si era pensato ad un nome di un animale di grossa taglia. Ed ecco che i nomi più gettonati sarebbero proprio quelli di Fiat Grizzly o Fiat Orso.

Fiat Grizzly o Orso potrebbe essere il nome del prossimo modello della famiglia Panda

Per un pò non si era parlato più di quest apossibilità ma ora che siamo vicini al debutto di questo modello queste ipotesi sembrano riprendere quota. Infatti di certo questa vettura non si chiamerà nuova Fiat Multipla come si era pensato fino a circa un anno fa. E’ stato lo stesso CEO Francois ad escluderlo dicendo che questo nome dovrà essere usato solo quando Fiat avrà in mano il progetto di una nuova monovolume degna erede del mitico modello.

La scelta del nome Grizzly per la nuova Fiat si basa principalmente su tre motivazioni. Innanzitutto, il nome richiama il mondo animale, più precisamente la famiglia degli orsi, richiamando forza e natura. In secondo luogo, “Grizzly” è un termine che trasmette robustezza, potenza e presenza scenica, qualità perfette per una vettura moderna. Infine, il nome è facilmente riconoscibile e ben pronunciabile anche all’estero, elemento importante considerando che il modello sarà venduto su mercati internazionali.

Secondo le ultime indiscrezioni, Fiat potrebbe estendere la denominazione anche alla versione fastback del veicolo, portando così alla gamma Fiat Grizzly e Grizzly fastback. Per quanto riguarda il design, il frontale dovrebbe richiamare quello della Pandona, mantenendo linee familiari e robuste, mentre la zona posteriore sarà differente: la fastback presenterà un lunotto leggermente spiovente, elegante ma non eccessivo, mentre la versione standard riprenderà l’impostazione della Grande Panda, ma in dimensioni più generose, risultando così una vera e propria XXL della famiglia Panda.