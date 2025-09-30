Maxi sconto per Fiat Argo in Brasile in attesa di Grande Panda

Fiat Argo in Sud America è una vettura molto popolar. Questo in special modo in Brasile dove viene prodotta. Questa auto nei prossimi anni lascerà il posto nella gamma di Fiat alla versione sudamericana di Grande Panda che molto probabilmente erediterà il suo nome divenendo in quel continente la nuova Argo. Nel frattempo proprio dal Brasile arriva la notizia di un nuovo maxi sconto per chi intende acquistare questa vettura.

In vista dell’addio nuova interessante promozione per Fiat Argo in Brasile

La promozione si applica alle unità 2026 della versione base da 1,0 litri in Carbon Black, l’unico colore che non prevede costi aggiuntivi. La promozione costa 82.990 R$, con una riduzione di 10.000 R$ pari a circa 1.600 euro, rispetto al prezzo di 92.990 R$ dell’anno modello 2026. Questo la avvicina alla Fiat Mobi , che parte da 80.060 R$ nell’allestimento base Like.

Con il model year 2026, la Fiat Argo 1.0 ha ottenuto nuovi interni oscurati, come già offerto nella versione Trekking, ma è stata la versione con il minor numero di modifiche. Caratteristiche come il centro multimediale con mirroring wireless e i fari a LED sono state eliminate . Rimane equipaggiata con il motore flex-fuel a tre cilindri da 1,0 litri aspirato con fino a 75 CV e 10,7 kgfm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 5 marce nelle versioni 1.0 e Drive 1.0.

La Fiat Argo 1.0 2026 si presenta con una dotazione di serie completa e orientata alla sicurezza, al comfort e alla praticità. Sul fronte della protezione, include airbag frontali, freni ABS con distribuzione elettronica della frenata (EBD), sistema Hill Holder per facilitare le partenze in salita, allarme antifurto e ganci Isofix per il fissaggio dei seggiolini. All’interno, offre aria condizionata con filtro antipolline, alzacristalli e serrature elettriche, computer di bordo, quadro strumenti digitale da 3,5 pollici configurabile e volante regolabile in altezza.

Lo schienale posteriore abbattibile e i poggiatesta per tutti gli occupanti garantiscono versatilità e conformità normativa. Dal punto di vista estetico e funzionale, la vettura propone luci diurne alogene, fari regolabili, cerchi in acciaio da 14 pollici con pneumatici a bassa resistenza, specchietti e maniglie in nero. Non mancano pratiche soluzioni come il sistema HCSS per l’avviamento a freddo, funzione “follow-me-home”, luce di stop d’emergenza e presa da 12V. Ricordiamo che Fiat Grande Panda è attesa in Brasile da ottobre 2026 e quello dovrebbe essere il momento in cui l’attuale Argo dirà addio.