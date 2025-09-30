Ferrari 599 GTO: all’asta un esemplare di una collezione strepitosa

Una Ferrari 599 GTO del 2010 si appresta ad offrirsi alla tentazione d’acquisto degli appassionati più facoltosi del “cavallino rampante”. L’auto giunge da “The Tailored for Speed Collection“, una incredibile raccolta di auto stradali e da corsa della casa di Maranello, messa quasi tutta all’asta. Facile intuire come l’idea dello shopping possa essere accarezzata solo da una ristretta cerchia di persone, dalle possibilità economiche indubbiamente grandi.

Anche se non è fissato un prezzo di riserva, i rilanci dovrebbero spingersi verso piani molto alti. Le stime della vigilia danno un’idea sul possibile posizionamento dell’offerta vincente. Danzano, infatti, in un range da 650 mila a 750 mila franchi svizzeri (ossia fra 700 mila e 800 mila euro). Non si possono escludere cifre ancora più alte. La vendita sarà curata dagli specialisti di RM Sotheby’s: un’autentica istituzione in questo ambito. Il suo svolgimento prenderà forma nella città di Zurigo, quando l’orologio del tempo segnerà la data di domenica 11 ottobre.

La Ferrari 599 GTO è la terza “rossa” a portare l’acronimo di Gran Turismo Omologata, dopo la 250 GTO del 1962 e la GTO del 1984. Fu svelata nel 2010, divenendo subito la vettura del marchio emiliano più rapida sulla pista di Fiorano, dove andava meglio della Enzo, da cui ereditava il motore V12 da 6.0 litri, parzialmente potenziato. Si tratta di una limited edition, che prese forma in soli 599 esemplari. Con lei vennero traghettati su un modello stradale le esperienze acquisite con le auto laboratorio della famiglia 599XX.

L’esemplare destinato a passare di mano fu consegnato nuovo dalla concessionaria Niki Hasler AG di Basilea. Si offre allo sguardo con la rara combinazione extracampionario, per la carrozzeria, di Blu Scozia e Grigio Silverstone Opaco (scelto per il tetto). Gli interni sono in Nero Alcantara. Non si tratta delle specifiche migliori per il modello, ma queste si intonano perfettamente fra loro. La dotazione comprende elementi aggiuntivi in fibra di carbonio, che impreziosiscono ulteriormente la tela rispetto all’allestimento “standard”. Del resto, il committente non aveva limiti di budget.

Certificata dal reparto Classiche del “cavallino rampante”, quando l’orologio del tempo segnava il mese di ottobre del 2010, questa Ferrari 599 GTO versa in condizioni da concorso. Molto bassa la percorrenza accumulata nel tempo: poco più di 12.000 km. Come per gli altri esemplari della serie, anche qui la spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 670 cavalli.

Questa energia, di nobile razza, giunge al suolo sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio a 6 rapporti, gestibile coi paddle dietro il volante. Al tenore stratosferico delle sue performance concorre la leggerezza del modello, che pesa quasi 100 chilogrammi in meno della 599 GTB Fiorano. Citiamo alcune cifre per dare un’idea di quanto questa Ferrari sappia emozionare con la forza del suo vigore: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi, velocità massima di 335 km/h. Ai suoi tempi pochi mezzi potevano permettersi cifre del genere.

Le emozioni elargite al pilota, poi, erano di riferimento, come lo sono ancora oggi, specie nell’ambito dei modelli “coi buoi davanti al carro”. Questa Ferrari 599 GTO è entrata nella Tailored For Speed Collection nel novembre del 2014. Ora torna sul mercato, con la forza del suo carattere. Sono certo che i potenziali acquirenti non mancheranno all’appello, per cercare di portare a casa un esemplare attraente di una delle classiche moderne più gettonate.

