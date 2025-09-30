Festival Car 2025: Ferrari F40 incoronata regina, non poteva essere altrimenti

Revigliasco Torinese, per un giorno, si è trasformata in uno straordinario museo a cielo aperto, accogliendo la quarta edizione del Festival Car, concorso d’eleganza che ha attirato più di 5.000 visitatori questa domenica, 28 settembre. Oltre 80 automobili provenienti da ogni angolo del pianeta hanno popolato le strade del borgo, regalando agli appassionati uno spettacolo che ha unito storia, design e tecnologia.

A rubare la scena, non troppo inaspettatamente, è stata la Ferrari F40, incoronata Best of Show 2025. L’icona nata negli anni Ottanta ha conquistato la giuria e il pubblico, confermandosi ancora una volta una leggenda intramontabile. Il trofeo, realizzato da Giugiaro Architettura e Alcantara, ha suggellato un verdetto quasi inevitabile, perché al Festuval Car, la F40 è stata testimonianza di come la passione incontri l’ingegneria pura, perché, alla fine, il cuore vince sulla ragione.

Il concorso, riconosciuto come Premiere Event FIVA, ha distribuito premi a modelli che hanno segnato intere epoche. Tra i più celebrati, la Maserati A6G Frua Spyder, la Lancia Flaminia Super Sport Zagato, la Porsche 911 Turbo 3.3 e la Fulvia HF 1600 Fanalone, questa invece un’autentica icona rallystica. Salto molto indietro nel tempo, invece, con la rarissima Lurani Nibbio, già protagonista a Villa d’Este, mentre la Automobili Mignatta Rina ha dimostrato come anche l’esclusività possa guardare al futuro.

Il parterre internazionale al Festival Car ha visto sfilare leggende come la Ford Mustang Sportsroof del 1970, la Cobra 427, la BMW Z8 Roadster e una parata di Porsche Cabriolet. Non sono mancati i prototipi da sogno: dalla Ferrari Mythos alla Pagani Alisea fino alla Aston Martin Twenty Twenty, un concentrato di design visionario.

In occasione del Tour d’Elegance, è stata inoltre presentata in anteprima mondiale la Microlino ’55 Edition, microcar che unisce stile rétro e sostenibilità. Il riconoscimento ufficiale della FIVA, con la consegna dello Spirit of FIVA Award, ha consacrato il Festival Car come evento di respiro internazionale. Un altro tassello del mosaico italiano dell’orgoglio a quattro ruote.