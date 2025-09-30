Jeep, i SUV di punta Wagoneer e Grand Wagoneer stanno letteralmente perdendo pezzi

La Jeep Grand Wagoneer è l’emblema del SUV americano extra-large e extra-costoso, ovvero un modello che, in alcuni allestimenti, supera tranquillamente i 100.000 dollari. Eppure, dietro tanta opulenza e pelle a gògò, si nasconde un difetto che, va detto, è semplicemente imbarazzante: i pezzi letteralmente si staccano. Non è un modo di dire.

Il problema riguarda la modanatura laterale dei finestrini anteriori, che in alcuni esemplari di Wagoneer e Grand Wagoneer non sarebbe fissata correttamente e rischierebbe quindi di volare via come un frisbee in autostrada. Il governo americano ha già acceso i riflettori, e la risposta non si è fatta attendere, con Stellantis che sta richiamando 123.396 Wagoneer e Grand Wagoneer prodotti tra il 2022 e il 2024.

Secondo le stime, circa il 9% delle vetture coinvolte, pensate, oltre 11.000 Jeep, potrebbe presentare finiture montate male. Non proprio un dettaglio rassicurante per chi ha appena firmato un assegno a sei cifre.

La questione è emersa a maggio, quando l’azienda ha aperto un’indagine a seguito delle prime segnalazioni di clienti preoccupati. Da lì sono emersi 1.710 interventi su Wagoneer e Grand Wagoneer in garanzia, tre reclami diretti all’assistenza, un rapporto dal campo e altri 40 dossier tecnici potenzialmente legati al problema. La buona notizia è che non ci sono incidenti o feriti, d’altronde il problema sembra relativamente minimo ma indicativo di una qualità che lascerebbe a desiderare, almeno su questo dettaglio. La cattiva è che, per ora, non si conosce ancora la causa e quindi non esiste una soluzione definitiva.

Non è nemmeno la prima volta che succede. Solo poche settimane fa, altri 163.735 esemplari dello stesso SUV (Wagoneer e Grand Wagoneer 2022-2025) erano stati oggetto di richiamo per un difetto simile, stavolta riguardante i rivestimenti delle portiere, forniti da un’azienda diversa. In quel caso i numeri erano più contenuti: 405 richieste di garanzia, 112 segnalazioni di assistenza e tre rapporti dal campo. La riparazione era stata relativamente semplice, con ispezione delle finiture e sostituzione, se necessario, con parti corrette. Certo, decisamente non il top affrontare due richiami in un solo mese per componenti che si staccano da un SUV pensato per essere il massimo del lusso.