Jeep Grand Wagoneer Summit: un nuovo allestimento è in arrivo

Stellantis sta lavorando al rinnovamento dei suoi SUV full-size premium sotto il marchio Jeep, e un recente sviluppo fornisce un primo indizio sulle novità in arrivo. L’Ufficio brevetti e marchi statunitense (USPTO) ha registrato il 5 agosto 2025 una domanda per il marchio “Jeep Grand Wagoneer Summit”, suggerendo un aggiornamento nella strategia degli allestimenti Jeep. Questo deposito indica che la casa automobilistica intende riorganizzare la gamma Wagoneer e Grand Wagoneer, in vista dei cambiamenti previsti per l’anno modello 2026.

Jeep Grand Wagoneer: rispristinata la tradizionale gerarchia di allestimenti Jeep, con Limited, Overland e Summit

La mossa conferma le voci di lungo corso su un restyling importante, che potrebbe includere nuovi livelli di equipaggiamento, aggiornamenti tecnologici e miglioramenti stilistici per rafforzare la posizione dei SUV premium Jeep sul mercato. L’introduzione del nome “Summit” potrebbe rappresentare un top di gamma, enfatizzando lusso, comfort e dotazioni avanzate per i clienti alla ricerca di un’esperienza SUV esclusiva e aggiornata.

Dal rilancio nel 2021, Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer sono stati commercializzati come sottomarchi Jeep, distinguendoli nel segmento dei SUV full-size di lusso ma generando anche confusione tra i clienti, che li percepivano come veicoli Jeep pur privi del logo. Per il 2026, il CEO di Jeep, Bob Broderdorf, ha anticipato un “nuovo atteggiamento” per la Grand Wagoneer, che tornerà pienamente sotto il marchio Jeep.

Questo significa abbandonare il branding Wagoneer e adottare nuovamente il celebre logo Jeep. L’introduzione del nome Summit evidenzia questa direzione, ripristinando la tradizionale gerarchia di allestimenti Jeep, con Limited, Overland e Summit, come sulla Grand Cherokee. Secondo le nostre fonti, questa strategia era in sviluppo da tempo e punta a chiarire l’identità dei SUV premium del marchio, unificando design, comunicazione e percezione del brand, e rafforzando il legame con l’eredità Jeep nel segmento lusso.

L’allestimento Summit è da tempo associato alle proposte più lussuose di Jeep. Sulla Grand Cherokee, i modelli Summit hanno rappresentato il massimo in termini di raffinatezza, tecnologia e design. Applicare lo stesso nome alla Grand Wagoneer segnalerebbe l’intenzione di Stellantis di rendere l’allestimento top di gamma del SUV ancora più in linea con il resto dei modelli di lusso della gamma Jeep.

Ci si aspetta che Jeep Grand Wagoneer Summit si basi su caratteristiche come interni in pelle di qualità superiore, cerchi dal design esclusivo e le più recenti tecnologie di assistenza alla guida. Considerando le dichiarazioni di Broderdorf secondo cui il SUV offrirà “più potenza, nuove tecnologie, nuovo stile e più valore”, il Summit potrebbe anche debuttare insieme all’imminente opzione REEV (Range-Extending Electric Vehicle) , prendendo spunto dal Wagoneer S completamente elettrico lanciato di recente.