Nuova Fiat Multipla: design hi-tech e stile Made in Italy per la futura generazione in un video

Nuova Fiat Multipla è uno di quei modelli di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa torinese. Il realtà il suo ritorno al momento non è per nulla certo. Anzi tra i modelli in arrivo nei prossimi anni non sembra esserci traccia di una sua erede anche se comunque il CEO di Fiat Olivier Francois ha lasciato aperta una porta dicendo che se il mercato lo richiederà e se i suoi progettisti gli proporranno un veicolo degno di questo nome allora il suo ritorno si potrebbe per davvero concretizzare. Ma solo in versione monovolume e non come SUV come invece si era detto in passato.

Un video apparso su YouTube nelle scorse ore ipotizza il design di una ipotetica nuova Fiat Multipla

Nel frattempo sul web è apparso un nuovo video render del creatore digitale, architetto e designer automobilistico Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere lo stile di una nuova Fiat Multipla in caso di ritorno del veicolo nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

La nuova Fiat Multipla, reinterpretata come una family-car compatta dal carattere futuristico e tecnologico. Il design è fluido ma distintivo, con proporzioni moderne, dettagli aerodinamici, superfici scolpite e finiture hi-tech che esaltano ogni linea della carrozzeria. I raffinati colori scelti valorizzano i giochi di luce su fiancate, cofano e portiere, mentre i gruppi ottici laser anteriori e posteriori, ultrasottili e con meccanismi interni visibili, definiscono una firma illuminotecnica unica.

I cerchi da 19’’ dal design futuristico, leggermente bruniti, conferiscono slancio e carattere alla vettura. Gli interni combinano comfort e tecnologia: tre sedili anteriori in alcantara grigia, plancia digitale minimale, volante ergonomico e comandi touch, con assenza del ponte centrale per massimizzare spazio e libertà di movimento. Dettagli come specchietti esterni tipo videocamera, materiali premium e riflessi armonizzati completano l’esperienza.

Le motorizzazioni ipotizzate da Tommaso D’Amico per questa ipotetica nuova Fiat Multipla spaziano dall’elettrica full electric da 110 kW, con oltre 320 km di autonomia WLTP e ricarica rapida a 125 kW, alle versioni ibride MHEV/PHEV e termiche Euro 7, con motori benzina turbo 1.3-1.5 litri o diesel 1.6-2.0 litri. La nuova Multipla rappresenta una visione concreta del futuro, versatile, sostenibile e perfettamente in linea con lo spirito del Made in Italy nel segmento delle MPV compatte.