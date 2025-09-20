Fiat Multipla Hiper, quando anche una monovolume italiana diventa estrema

La Fiat Multipla, uno dei modelli più iconici e controversi della Casa torinese, prodotta tra il 1998 e il 2010, viene spesso ricordata per il suo design insolito e l’abitabilità sorprendente. Tuttavia, il render di cui parliamo oggi propone una reinterpretazione decisamente ed estramamente sportiva della prima serie, trasformando la celebre monovolume in una vettura che sembra uscita direttamente da un tuning shop di alto livello.

Il progetto di Tommaso D’Amico (TDA automotive sui social) immagina la Multipla con un kit estetico aggressivo che ne modifica profondamente l’aspetto, conferendole un carattere da auto da corsa pur mantenendo la struttura originale del modello.

Il frontale è completamente ridisegnato, con paraurti più sporgenti e prese d’aria pronunciate che ricordano le sportive più estreme. I passaruota allargati enfatizzano la presenza su strada e consentono l’installazione di cerchi di grandi dimensioni, dettagli contribuiscono a un look più muscoloso e imponente. Le minigonne laterali e lo spoiler posteriore completano la trasformazione, suggerendo stabilità e aerodinamica migliorata, pur mantenendo le proporzioni familiari della monovolume italiana.

L’insieme conferisce a questa speciale Fiat Multipla un’identità completamente nuova, dove la praticità e l’originalità della versione base si sposano con elementi stilistici tipici delle auto sportive. Il lavoro di personalizzazione, pur essendo puramente estetico, fa emergere un nuovo potenziale (inaspettato e forse, sotto sotto, indesiderato) per il modello. Non è un crimine immaginare la Multipla come un veicolo dalle prestazioni elevate, anche quando permette di giocare con l’idea di motorizzazioni estreme e configurazioni ibride o sovralimentate.

Nella versione standard, la Fiat Multipla offriva motori adatti alla guida urbana e familiare, con potenze comprese tra 100 e 140 cavalli a seconda delle varianti. L’ipotetica Multipla sportiva da 900 cavalli, invece, trasforma completamente la natura della vettura, con un propulsore performante, sospensioni rinforzate, freni potenziati e un assetto ribassato, rendendola una vera supercar in formato monovolume.