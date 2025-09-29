Jeep Avenger: ufficiale il debutto in Brasile, sarà prodotta a Porto Real

Stellantis ha confermato ufficialmente la produzione della Jeep Avenger presso lo stabilimento automobilistico di Porto Real, a Rio de Janeiro. Con l’arrivo del nuovo modello, lo stabilimento rafforza le sue capacità multimarca e guarda a un futuro ancora più promettente. L’annuncio fa parte del piano di investimenti da 3 miliardi di R$ annunciato per lo stabilimento nel sud di Rio de Janeiro tra il 2025 e il 2030, con la prospettiva di espandere la produzione e rafforzare la catena di fornitura e la tecnologia nella regione nei prossimi anni.

Jeep Avenger sarà il quarto modello Jeep prodotto in Brasile

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio della produzione della Jeep Avenger presso il nostro stabilimento Stellantis Automotive di Porto Real. Un successo in tutto il mondo, il modello rafforza la leadership del nostro team in Sud America, che offre i più elevati standard di qualità, innovazione, competenza e capacità tecnica”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America e responsabile globale di Stellantis Pro One, la divisione veicoli commerciali.

All’inizio dell’anno sono state annunciate 300 nuove assunzioni per il Porto Real Hub. La regione accoglierà anche cinque nuovi fornitori, due dei quali saranno presenti all’interno del parco entro il 2026.

Annunciata nell’ambito delle celebrazioni per il decimo anniversario di Jeep in Brasile, l’Avenger è un successo mondiale per il marchio e completerà la gamma nazionale insieme a Renegade, Compass e Commander, offrendo tutto il DNA Jeep, combinando una vasta gamma di tecnologie con lo spirito avventuroso unico di una vera Jeep.

“L’arrivo dell’Avenger il prossimo anno rafforza il legame di Jeep con il Brasile. Negli ultimi 10 anni abbiamo rivoluzionato il segmento SUV nel Paese, con oltre 1,1 milioni di immatricolazioni, e la produzione locale dell’Avenger, dotata di tutte le tecnologie che offre, completerà la nostra offerta di modelli di successo tra i brasiliani”, ha commentato Hugo Domingues, Vicepresidente Jeep per il Sud America. “L’Avenger è un successo globale e sono sicuro che avrà successo anche qui, poiché il Brasile e Jeep sono un connubio perfetto! Abbiamo una tradizione incredibile e continueremo a regalare avventure indimenticabili”, ha aggiunto Hugo Domingues.