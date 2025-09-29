Nuova Alfa Romeo Stelvio: sarà termica ed elettrica, presentazione entro fine 2027

Il creatore digitale Alessandro Masera nelle scorse ore ha realizzato un render che mostra quello che secondo lui potrebbe essere il design della nuova Alfa Romeo Stelvio. Il SUV di seconda generazione che originariamente doveva essere svelato a metà del 2025 molto probabilmente sarà mostrato per la prima volta entro la fine del 2027 anche se probabilmente la produzione vera e propria del modello inizierà solo nel 2028.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Stelvio in arrivo nel corso del 2027 secondo Alessandro Masera

La nuova Alfa Romeo Stelvio ancora per molti anni rappresenterà il fulcro della gamma della casa automobilistica del biscione e molto probabilmente ci anticiperà quello che sarà il look delle future auto di Alfa Romeo a cominciare dalla nuova Giulia e proseguendo con l’erede di Tonale senza dimenticare la futura segmento E che potrebbe arrivare nel corso del 2029. Questo modello dunque ci fornirà una prima anticipazione di quello che sarà lo stile delle future auto di Alfa Romeo che punta con questa gamma rinnovata ad aumentare il suo appeal confermandosi come il vero e unico marchio premium globale del gruppo Stellantis.

Masera ha immaginato una nuova Alfa Romeo Stelvio dallo stile molto sportivo, moderno e aerodinamico. Notiamo la presenza di alcuni elementi di design visti nella Junior ma anche novità che farebbero il loro debutto proprio in questo modello. Ricordiamo che questa vettura avrà in gamma sicuramente diverse versioni elettriche e anche una PHEV che secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia nei mesi scorsi dovrebbe adottare un 2.0 turbo benzina a 4 cilindri, abbinato al propulsore elettrico. Questa versione avrebbe una potenza di oltre 400 cavalli e la trazione posteriore o integrale Q4. Ovviamente non mancherà la versione top di gamma Quadrifoglio che avrà molta potenza. Non si sa ancora però se sarà solo elettrica o termica. Si parla anche dell’utilizzo del motore V6 Nettuno di Maserati ma notizie certe in proposito ancora non ve ne sono.