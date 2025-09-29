Urso elogia Stellantis: “Sta mantenendo le promesse, nessun lavoratore licenziato”

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso è tornato a parlare di Stellantis. A margine dell’inaugurazione della mostra “Identitalia” al Museo del Novecento M9 l’esponente del governo si è detto soddisfatto di quanto sta accadendo con il gruppo automobilistico guidato dal CEO Antonio Filosa. Secondo il Ministro infatti Stellantis sta mantenendo le promesse e fino ad oggi nessun dipendente italiano del gruppo è stato licenziato.

Il Ministro Urso ringrazia Stellantis che non sta licenziando nessuno a differenza di quanto accade in altri paesi

Urso ha evidenziato come a differenza di quello che sta accadendo in altri paesi, Stellantis si sta ben comportando in Italia mantenendo fede alle proprie promesse. Questo a differenza di quanto avviene ad esempio in Germania dove di recente Bosch ha annunciato il taglio di oltre 30 mila posti di lavoro.

Dietro le dichiarazioni di Urso si percepisce una critica evidente alle scelte dell‘Unione Europea. Il ministro ha espresso forti perplessità sulle politiche ambientali di Bruxelles, definendo “sconsiderate” alcune misure del Green Deal, ritenute responsabili di mettere in difficoltà l’industria automobilistica europea. Secondo il ministro delle imprese e del made in Italy, la transizione ecologica è stata impostata con obiettivi troppo rigidi, senza valutare appieno le ricadute economiche e occupazionali, penalizzando in particolare quei territori che da decenni vivono grazie al settore automotive.

Il caso Stellantis dimostra, almeno per ora, che esistono strade alternative. Nonostante le sfide legate all’elettrificazione, l’azienda guidata da Antonio Filosa ha mantenuto stabile la produzione in Italia, rispettando gli accordi e evitando conflitti sociali. Al momento non sembrano previste azioni di licenziamento. Alcune chiusure temporanee a Pomigliano e in altri stabilimenti europei non cambiano la strategia generale: Stellantis punta a preservare l’organico, ricalibrare gli investimenti e attendere segnali positivi dal mercato e dai nuovi incentivi legati alla mobilità elettrica.