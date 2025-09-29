Nuova Fiat coupé: suggestiva ipotesi per un ritorno sognato da molti

Per gli appassionati di coupé, il designer e creatore digitale Angelo Berardino nei giorni scorsi ha realizzato un render mozzafiato che immagina una nuova Fiat coupé. Il render in questione ipotizza un’auto dal muso aggressivo e affilato, fiancate muscolose e un posteriore che fa pensare ad una vettura dalle altissime prestazioni grazie ai quattro terminali di scarico presenti. L’immagine trasmette tutta la passione sportiva del marchio italiano e dimostra che, nonostante le sfide moderne, il cuore sportivo Fiat non è ancora del tutto spento.

Ecco quale potrebbe essere lo stile di una nuova Fiat coupé

Il render di Berardino richiama la storica Torino, città simbolo dell’automobile italiana, culla di miti come la Fiat Coupé di Chris Bangle, la Lancia Stratos e la Delta Integrale. Dal Lingotto alla pista sul tetto, fino al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, Torino ha plasmato generazioni di vetture iconiche, fuse di design, innovazione e adrenalina. Se da un lato l’era dei grandi motori sembra in crisi, questo progetto digitale dimostra che l’amore per le coupé torinesi è vivo e vegeto. Angelo Berardino ci regala una visione che ci fa sperare nel ritorno di un modello capace di emozionare come una vera nuova Fiat Coupé. Ovviamente la speranza di molti è quella di rivedere un giorno questa vettura non più solo in rendering, ma su strada, pronta a sfrecciare.

Al momento però oggettivamente parlando si tratta di una ipotesi del tutto remota dato che Fiat pare concentrata nel lancio di tutta una serie di vetture medio piccole. Come anticipato negli scorsi anni dallo stesso CEo Olivier Francois la casa torinese punta a specializzarsi ulteriormente in quello che sa già fare bene. Per questo arriveranno la nuova Fiat 500 e la nuova Fiat Pandina mentre la nuova gamma Panda crescerà a dismisura con l’arrivo di Giga Panda, nuova Fastback, un pickup e un Van.