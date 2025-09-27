Stellantis richiama oltre 123.000 veicoli negli USA per il rischio di distacco di pezzi

Un nuovo richiamo sta interessando negli Stati Uniti oltre 123 mila auto del gruppo Stellantis. Il maxi richiamo sarebbe causato dal rischio di distacco pezzi di rivestimento in queste vetture, cosa che ovviamente rappresenta un grave pericolo per guidatore, passeggeri ma anche per gli altri utenti della strada.

Rischio distacco pezzi Stellantis protagonista di un nuovo richiamo negli USA che coinvolge oltre 123 mila vetture

Come riportato da Reuters nelle scorse ore, il richiamo di NHTSA in questione riguarda alcuni veicoli del gruppo Stellantis tra cui Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer degli anni di modello 2022-2024, ha affermato l’ente regolatore della sicurezza stradale, aggiungendo che una soluzione è attualmente in fase di sviluppo. Ricordiamo anche che all’inizio di questo mese, la NHTSA ha annunciato che il gruppo automobilistico nato nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe stava richiamando 164 mila veicoli negli Stati Uniti a causa di problemi con il possibile distacco delle finiture delle portiere lato del conducente e anche lato del passeggero.

Al momento non si hanno altri aggiornamenti a proposito di questo richiamo che è stato reso noto questa mattina dalla Reuters. Restiamo in attesa di novità nelle prossime ore per capire esattamente quando il richiamo sarà notificato ai proprietari di questi modelli e se oltre agli Stati Uniti sono coinvolte anche vetture vendute in altri mercati. Di certo considerato quali sono i modelli coinvolti difficilmente il richiamo riguarderà il nostro continente dato che queste auto vengono vendute da Stellantis solo ed esclusivamente in Nord America.