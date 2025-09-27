Alfa Romeo Tonale 2026: ecco quale potrebbe essere il nuovo design del SUV dopo il restyling

Alfa Romeo Tonale 2026 è la versione aggiornata del SUV di segmento C il cui debutto dovrebbe avvenire tra fine anno e inizio 2026. Il modello subirà un aggiornamento estetico e anche nelle specifiche. Le recenti foto spia che vi abbiamo mostrato nelle ultime settimane ci hanno fornito importanti indizi su quelli che saranno i cambiamenti a cui sarà sottoposto il veicolo rispetto alla versione attuale.

Ecco come potrebbe cambiare il design di Alfa Romeo Tonale 2026

Oggi vi mostriamo un render pubblicato sul forum del sito Autopareri che ricostruisce così lo stile definitivo della futura Alfa Romeo Tonale 2026. A quanto pare, questo render è quello che più si avvicina, tra quelli pubblicati fino ad oggi, a come effettivamente sarà questo modello e a quelli che saranno gli aggiornamenti estetici a cui sarà sottoposto il C-SUV della casa automobilistica del biscione.

Gli aggiornamenti estetici di Alfa Romeo Tonale 2026 sembrano concentrarsi soprattutto sul frontale, dove i fari mantengono il loro profilo sottile, ma appaiono leggermente più allungati rispetto all’attuale modello. Il cofano appare più ribassato, conferendo al SUV un aspetto più sportivo e proporzioni complessivamente più armoniose. Anche il paraurti anteriore subisce modifiche: la presa d’aria centrale risulta più ampia, sottolineando la vocazione dinamica del design. Naturalmente, non è detto che la versione definitiva coincida al cento per cento con i render diffusi, ma le foto spia degli ultimi collaudi fanno pensare a un risultato molto vicino a quanto mostrato finora.

Secondo le indiscrezioni, la Tonale 2026 dovrebbe crescere leggermente nelle dimensioni, migliorando l’equilibrio delle forme, aspetto che nell’attuale generazione non ha convinto del tutto. Resta ora da vedere quanto queste anticipazioni si avvicineranno alla realtà e come la nuova Tonale riuscirà a sostenere le vendite del marchio, in attesa dei futuri sviluppi per Stelvio e Giulia, ancora avvolti nell’incertezza.