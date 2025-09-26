Nuova Alfa Romeo Stelvio: sarà il manifesto del nuovo corso del biscione

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una delle prossime novità per la gamma del brand premium di Stellantis. In teoria dovrebbe essere la prossima nuova auto a debuttare, in pratica al momento è sorto qualche dubbio a causa di alcune voci secondo cui a sorpresa potrebbe arrivare prima la nuova Alfa Romeo Giulia. Di certo per il momento c’è solo che il suo debutto avverrà in ritardo rispetto a quelli che erano i piani iniziali del biscione che prevedevano il suo arrivo intorno alla metà del 2025.

Il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio un modello importante per il biscione

La nuova Alfa Romeo Stelvio quando finalmente arriverà avrà un ruolo di primo piano nella gamma del biscione anticipando quelle che saranno le tendenze estetiche dei futuri modelli di gamma alta del marchio italiano e dunque rappresenterà un sorta di manifesto di quelle che sono le intenzioni della casa automobilistica del biscione che come sappiamo intende affermarsi come l’unico brand premium globale di Stellantis. Infatti il suo design sarà quello che poi ritroveremo in tutte le future auto di Alfa Romeo. Avrà ovviamente delle cose in comune con la Junior ma ovviamente con la futura generazione del SUV di segmento D emergeranno ulteriori elementi di design per il momento del tutto inediti ma che impareremo a conoscere anche nella nuova Giulia, nell’erede di Tonale e nella famosa segmento E in arrivo nel 2029.

Inoltre capiremo anche quella che grosso modo sarà la gamma di motori delle future auto di alta gamma di Alfa Romeo. Capiremo inoltre che tipo di motore caratterizzerà le future top di gamma Quadrifoglio se sarà completamente elettrico, ibrido o termico al 100 per cento. Insomma la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello fondamentale per il biscione sotto tutti i punti di vista. Presto sapremo quanto ancora dovremo aspettare per il suo debutto.