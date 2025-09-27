Fiat 600: una versione maxi potrebbe avere senso?

Fiat 600 è una delle ultime novità lanciate da Fiat sul mercato. La sua presentazione ufficiale è avvenuta nell’estate del 2023. Partita piano sul mercato questo crossover lungo 4,17 metri è poi cresciuto nelle vendite grazie soprattutto alla versione hybrid giunta sul mercato con qualche mese di ritardo rispetto alla versione completamente elettrica. La vettura come sappiamo viene prodotta a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior.

Ci si chiede se come la famiglia Panda anche la famigia 500 possa essere arricchita con altri modelli tra cui una maxi Fiat 600

Fiat 600 ha parte della gamma 500 che si contrappone alla gamma Panda che è nata con la nuova Grande Panda e che in futuro accoglierà numerosi altri modelli. Tra questi Giga Panda e Fastback nel 2026, un pickup nel 2027 e un Van nel 2028. Senza dimenticare la nuova Pandina che potrebbe arrivare sempre nel 2028 da produrre a Pomigliano. Quello che tanti si domandano è se Fiat nei prossimi anni arricchirà anche la gamma 500 magari con l’arrivo di un modello più grande della attuale Fiat 600 una sorta di versione maxi del suo crossover dando così ai suoi clienti un’ulteriore alternativa.

Sappiamo che è prevista una nuova Fiat 500e e che questa volta fin dall’inizio ci sarà anche una versione ibrida e che sicuramente la 600 riceverà un restyling nei prossimi anni. Quello che molti si augurano e che Fiat osi ancora proponendo un SUV ancora più grande che si contrapponga a quelli della famiglia Panda con un design stiloso e un prezzo più elevato in modo da occupare un altro segmento di mercato in questo momento lasciato libero alla concorrenza. Le dimensioni potrebbero essere di 4,3 metri e la piattaforma STLA Small. Vedremo se il futuro piano di Stellantis prevederà qualcosa di simile. Al momento questa resta solo ed esclusivamente una nostra personalissima ipotesi.