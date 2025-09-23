Nuova Fiat Pandina: ecco perchè la Grande Panda a benzina velocizza il suo arrivo

Nuova Fiat Pandina quasi certamente sarà il nome della futura generazione di Fiat Panda in arrivo entro la fine del decennio, forse già nel 2028. Il cambio di nome sarebbe dettato dal voler differenziare maggiormente questa vettura dalla Grande Panda arrivata sul mercato agli inizi del 2025 dopo la presentazione ufficiale nel luglio del 2024. A proposito di quest’ultima, di recente ha fatto scalpore l’arrivo sul mercato della versione con motore a benzina che in promozione viene offerta a meno di 15 mila euro. Si tratta di un prezzo davvero competitivo che avvicina la vettura all’attuale Fiat Panda costando meno della versione top di gamma.

Il prezzo basso di Fiat Grande Panda a benzina potrebbe velocizzare l’addio di Fiat Panda e l’avvento della nuova Fiat Pandina

Questo secondo alcuni potrebbe essere un problema per la Panda attuale ormai sul mercato da molti anni. La vettura rimane l’auto più venduta in Italia ma le sue immatricolazioni sono in lieve calo e infatti la produzione sarà interrotta nei prossimi giorni a Pomigliano per riallinearla alla domanda. Di conseguenza secondo alcuni l’avvento della Fiat Grande Panda a benzina con un prezzo concorrenziale potrebbe causare la crisi con conseguente addio dal mercato dell’attuale Panda e velocizzare l’arrivo sul mercato della nuova Fiat Pandina che qui vi mostriamo in un recente render di Avarvarii.

Come vi abbiamo scritto in altre occasioni la nuova Fiat Pandina avrà dimensioni simili al modello attuale ma sarà costruita sempre a Pomigliano su una nuova piattaforma usata anche dalla futura generazione di Fiat 500. La vettura avrà versioni termiche e anche elettriche al 100 per cento e dovrebbe avere prezzi molto concorrenziali sia nella versione base che in quelle a zero emissioni. Si tratterà di un modello fondamentale per la crescita del marchio con uno stile più vicino a quello della Grande Panda con richiami anche alla prima generazione di Panda di inizio anni ’80. Per quanto riguarda i prezzi, considerato che la Grande Panda parte ormai da 15 mila, si potrebbe partire da 11 – 12 mila. Si tratterebbe di un prezzo davvero allettante e concorrenziali anche per le rivali cinesi.