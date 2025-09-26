Stellantis presenta ad Equip Auto-Paris la sua offerta completa di ricambi, accessori e servizi

Stellantis parteciperà a EquipAuto, una delle principali fiere europee dedicate all’aftermarket automobilistico, dal 14 al 18 ottobre 2025, presso Paris Expo Porte de Versailles. Presso il suo stand, l’azienda presenterà la sua strategia completa a 360° per ricambi, accessori e servizi, rivolta a tutti i professionisti: officine, reti di riparazione e gestori di flotte.

Lo stand metterà in risalto la strategia multimarca di Stellantis attraverso Mopar, SUSTAINera ed Eurorepar

Lo stand di Stellantis sarà dedicato alla presentazione del suo innovativo sistema di etichettatura sicura, simbolo dell’impegno del gruppo verso autenticità, sicurezza e fiducia nel marchio. Verranno esposte tre tipologie di etichette, ciascuna con un focus specifico. La linea MOPAR comprende ricambi e accessori originali per tutti i marchi Stellantis, assicurando che i veicoli mantengano le condizioni di fabbrica. Tra le proposte, Mopar Accessories offrirà soluzioni di personalizzazione per la Nuova Citroën Ami e la Fiat Topolino, con componenti interni ed esterni sviluppati in collaborazione con i rispettivi marchi. La gamma SUSTAINera si concentra su pezzi provenienti dall’economia circolare, combinando sostenibilità, qualità e accessibilità. Infine, EUROREPAR propone ricambi multimarca per il post-vendita indipendente, garantendo standard professionali elevati per tutti i veicoli, rafforzando così la sicurezza e la tranquillità di clienti e operatori del settore.

Stellantis presenterà anche i suoi servizi completi, pensati per supportare i professionisti durante tutto il ciclo di vita del veicolo. Eurorepar Car Service pone il cliente al centro della sua azione, offrendo competenze multimarca all’interno di una delle reti più grandi dell’Europa occidentale, con servizi di riparazione e manutenzione, prezzi equi e trasparenti e soluzioni digitali. Eurorepar Car Service costruisce un rapporto di fiducia duraturo fornendo ai propri partner un supporto logistico, tecnico, di marketing e commerciale completo. Questo approccio è rafforzato dalle piattaforme di distribuzione dei ricambi DISTRIGO , la rete di distribuzione intelligente di Stellantis, che garantisce una rapida ed efficiente disponibilità dei ricambi per l’offerta a 360°.

I visitatori scopriranno anche le soluzioni e-commerce di Mister Auto Pro, un percorso cliente completamente digitale dedicato alle officine, che offre 2,5 milioni di referenze per tutti i marchi e soluzioni avanzate per la gestione della flotta, nonché la piattaforma Service Box per il supporto digitale alle officine.

Sarà inoltre presente Free2move Charge, il marchio globale di Stellantis per soluzioni di ricarica di energia e veicoli elettrici, per presentare il portfolio completo di Free2move Charge: una combinazione perfetta di hardware, piattaforme digitali e servizi incentrati sul cliente per privati ​​e aziende, sia in loco, a casa o in viaggio.

La responsabilità ambientale sarà uno dei temi principali dello stand, con SUSTAINera in prima linea nella strategia di economia circolare di Stellantis. Tra i punti salienti del corner dedicato figurano componenti rigenerati, prodotti riciclati, riparazioni elettroniche in partnership con Faurecia Clarion, soluzioni per trasmissioni automatiche con AISIN, componenti riutilizzati con il partner B-Parts e raccolta/riciclo dei veicoli a fine vita tramite VALORAUTO, rafforzando la strategia delle 4R (Rigenerazione, Riutilizzo, Riparazione, Riciclo). Il 14 ottobre alle ore 14.00 , nel mezzanino dello stand Stellantis, si terrà una conferenza stampa per presentare le principali novità dell’offerta 360° Parts & Services.