Eurorepar lancia la sua gamma di pneumatici estivi Reliance

Con la terza generazione di pneumatici estivi Eurorepar Reliance, il marchio presenta al mercato una gamma innovativa che unisce perfettamente sicurezza, comfort, efficienza e un eccellente rapporto qualità/prezzo. Questi pneumatici sono progettati per rispondere alle esigenze degli automobilisti moderni, offrendo performance superiori in ogni condizione. Grazie ai battistrada specifici e a una mescola più morbida rispetto a quella degli pneumatici invernali, gli Eurorepar garantiscono una guida precisa e sicura sia su strade asciutte che bagnate, migliorando il controllo e la stabilità del veicolo. Inoltre, la loro tecnologia avanzata contribuisce a ridurre i consumi di carburante, aumentando l’efficienza del veicolo e offrendo una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

Pneumatici estivi Eurorepar Reliance e i vantaggi aggiuntivi della terza generazione

Questa nuova generazione offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, una bassa resistenza al rotolamento, che migliora i consumi, e una rumorosità molto bassa. Offre inoltre migliori prestazioni di frenata sul bagnato, con spazi di frenata ridotti di 1,80 m (test UTAC di settembre 2024 su una Peugeot 308 equipaggiata con pneumatici 205/55 R16) e una classificazione di frenata sul bagnato di A, rispetto alla classificazione B della generazione precedente. Allo stesso tempo, la rumorosità è stata ridotta da 71 a 70 dB.

Gli pneumatici estivi Eurorepar Reliance utilizzano una mescola di silice sintetica altamente arricchita (HSSC) che offre elevate prestazioni in termini di durata, aderenza in tutte le condizioni e resistenza al rotolamento. La gomma presenta disegni del battistrada accuratamente progettati, con quattro ampie scanalature al centro del battistrada e numerose scanalature laterali per disperdere l’acqua, migliorando l’aderenza sul bagnato e limitando il rischio di aquaplaning.

Il design asimmetrico dei disegni del battistrada, la sequenza a 5 passi, il solido tassello esterno e la varietà di profondità delle scanalature riducono inoltre la rumorosità e garantiscono la rigidità del pneumatico. Infine, un indicatore VAI consente di verificare immediatamente l’usura irregolare del pneumatico. Nell’interesse della responsabilità ambientale, si conformano al nuovo regolamento dell’Unione Europea sulla deforestazione (EUDR), che vieta la vendita di beni provenienti dalla deforestazione.

Rispetto alla generazione precedente, la gamma dimensionale è stata ottimizzata da 55 a 39 misure per soddisfare le aspettative del mercato europeo, con lo sviluppo di 2 nuove potenziali misure. La gamma Eurorepar Reliance Summer soddisfa le esigenze di 198 modelli diversi, dalle autovetture ai veicoli commerciali leggeri. La gamma copre larghezze da 155 a 235 mm, con dimensioni dei cerchi da 14 a 19 pollici.

Alejandro Romero Martinez, Product Manager di Stellantis Tyre, ha dichiarato: “Grazie alle mescole di ultima generazione, la nuova gamma estiva Eurorepar è passata dall’etichetta UE B in aderenza sul bagnato ad A, il che significa una guida sicura sul bagnato con un’eccellente protezione dall’aquaplaning e spazi di frenata ridotti di 1,8 m rispetto alla generazione precedente*. Oltre all’aderenza sul bagnato, la terza generazione di Eurorepar ha migliorato anche la rumorosità, la resistenza all’usura e la resistenza al rotolamento, trasformando l’esperienza di guida in un viaggio confortevole e fluido a un prezzo davvero competitivo”.