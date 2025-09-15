Antonio Filosa e John Elkann hanno visitato gli stabilimenti Tofas in Turchia

Il presidente di Stellantis John Elkann e l’amministratore delegato Antonio Filosa hanno visitato insieme la Turchia questa settimana, ribadendo la partnership a lungo termine della società con Koç Holding e il suo ruolo strategico in Turchia e nella regione del Medio Oriente e Africa (MEA).

La visita del Presidente John Elkann e del CEO Antonio Filosa ed evidenzia l’impegno di Stellantis nei confronti della Turchia

Accompagnati nella visita da Samir Cherfan, Chief Operating Officer per il Medio Oriente e l’Africa, Elkann e Filosa hanno incontrato i team di Tofaş a Bursa, riconoscendo la dedizione e la competenza che hanno reso la joint venture tra Koç Holding e Stellantis un nome affidabile in Turchia per oltre cinquant’anni. I colloqui si sono concentrati sull’importanza di consolidare questa eredità condivisa per soddisfare le esigenze dei clienti turchi, supportando al contempo alcuni mercati MEA.

“La Turchia è un Paese forte dal punto di vista industriale, di talento e di rilevanza strategica”, ha affermato John Elkann, Presidente di Stellantis. “La nostra partnership qui si basa sulla fiducia e sulle performance, supportando la crescita di Stellantis in Turchia e integrando al contempo la nostra presenza regionale”. Tofaş, una joint venture tra Koç Holding e Stellantis, è da oltre cinque decenni un pilastro della produzione automobilistica in Turchia e nella più ampia regione MEA.

“Il percorso che abbiamo intrapreso insieme riflette la forza della nostra collaborazione e l’ambizione che condividiamo: crescere ulteriormente nella regione MEA e offrire ai nostri clienti la libertà di scegliere prodotti entusiasmanti”, ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. “La Turchia gioca un ruolo chiave in questa ambizione e intendiamo rimanere vicini al mercato, rispondere alle aspettative locali con agilità e continuare a creare valore a lungo termine per i nostri clienti e le nostre comunità”.

La visita è stata anche l’occasione per celebrare l’impegno della forza lavoro di Tofaş, dall’ingegneria al servizio commerciale e ai clienti, la cui passione continua a guidare il successo di Stellantis in Turchia.