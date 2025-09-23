Ferrari elettrica: il prototipo avvistato a Maranello

Ferrari elettrica che inizialmente doveva debuttare ad ottobre 2025 arriverà con un po’ di ritardo rispetto ai tempi previsti. Questo sia a causa del rallentamento della diffusione delle auto elettriche sia perchè la casa automobilistica del cavallino rampante ha bisogno di altro tempo per sviluppare nel migliore dei modi la sua prima auto 100 per cento elettrica. Non a caso continua lo sviluppo del modello avvistato in versione prototipo camuffato in strada a Maranello non lontano dalla fabbrica della Ferrari.

Nuovo avvistamento per il prototipo camuffato di Ferrari elettrica in attesa di sapere quando debutterà

Le immagini arrivano dal profilo Instagram di Derek Cornelissen (derek.photography), fotografo olandese noto per appostarsi fuori dagli stabilimenti di Maranello alla ricerca di anteprime esclusive sulle supercar Ferrari. Questa volta, però, il colpo è davvero grosso: l’obiettivo ha catturato quella che sembra essere la futura Ferrari elettrica, anche se avvolta da un pesante camouflage.

Del design definitivo si intravede pochissimo, tanto che sui social sono già comparsi commenti ironici e meme che paragonano la vettura all’erede della storica Ferrari 250GT SWB “Breadvan”. Qualcuno, scherzando, ha persino notato una somiglianza con la Volvo 850 T5-R. In ogni caso, l’attesa per scoprire le vere linee del modello è altissima e la curiosità cresce di giorno in giorno.

Quello che in tanti si domandano è se la prima Ferrari elettrica sarà una supercar vera e propria o un SUV in stile Ferrari Purosangue. Già nel corso dei prossimi mesi potrebbero arrivare i primi indizi importanti a proposito di quello che dovrebbe essere il design di questa attesa vettura della casa automobilistica del cavallino rampante.