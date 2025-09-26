Stellantis porta numerose novità al Texas Auto Show 2025

Stellantis accende l’entusiasmo alla Fiera Statale del Texas con esposizioni interattive dei marchi Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, FIAT e Alfa Romeo. A partire dal 26 settembre, i visitatori della fiera potranno sperimentare un mix entusiasmante di veicoli all’avanguardia e performanti, giochi interattivi e divertimento per famiglie.

Per quanto concerne i singoli marchi di Stellantis presenti, Chrysler celebra 100 anni di eccellenza automobilistica con un’esposizione dinamica e coinvolgente, che include la nuova concept car Chrysler Pacifica. I visitatori sono invitati a celebrare un secolo di innovazione, comfort e design incentrato sulle famiglie con un’entusiasmante esposizione di veicoli ed esperienze interattive.

Il marchio Dodge porta potenza e innovazione alla Fiera Statale del Texas con un’audace gamma multi-energia di veicoli ad alte prestazioni, tra cui la nuovissima Charger Scat Pack 2026 alimentata dal motore biturbo a sei cilindri in linea SIXPACK, un concentrato di potenza progettato per continuare l’evoluzione della potenza moderna con prestazioni senza compromessi, potenza inarrestabile e l’inconfondibile carattere Dodge. Rapida in partenza con trazione integrale (AWD) di serie, la nuova Dodge Charger Scat Pack 2026 ad alta potenza (HO) con 550 cavalli e 531 lb-ft di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e percorre il quarto di miglio in 12,2 secondi. È il veicolo più potente del settore sotto i 55.000 dollari.

La Dodge Charger Daytona, completamente elettrica a quattro porte, in esposizione offre uno stile da muscle car con praticità moderna, interni spaziosi e un accesso più facile per i passeggeri, rendendola una scelta versatile per chi desidera prestazioni e fruibilità quotidiana in un’audace quattro porte. Con 670 cavalli, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e un quarto di miglio in 11,5 secondi, la Dodge Charger Daytona è la muscle car più veloce e potente al mondo, con un prezzo consigliato al pubblico di 59.995 dollari negli Stati Uniti.

Il marchio di Stellantis esporrà anche la Durango SRT Hellcat Jailbreak 2026, una Durango sovralimentata con motore V8 HEMI Hellcat da 6,2 litri, disponibile con oltre sei milioni di possibili combinazioni di personalizzazione. I clienti possono scegliere tra sei diverse opzioni di cerchi, sei colori esterni disponibili, sei colori per il badge esterno, cinque colori per i sedili con tre configurazioni, cinque opzioni a doppia striscia e quattro colori per le pinze dei freni e le cinture di sicurezza. Con capacità pronte per la pista, uno stile audace e spazio per tutto il gruppo, la Durango SRT dimostra che i veicoli per famiglie possono essere davvero potenti.

Il marchio Jeep torna al salone con l’ultimo arrivato della sua famiglia, la Jeep Cherokee 2026 , il perfetto mix di design iconico, capacità ed efficienza per offrire ai clienti il ​​SUV di medie dimensioni che solo il marchio Jeep poteva creare. Con un nuovo motore ibrido turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, un consumo combinato stimato di 37 mpg e oltre 800 km con un pieno di carburante, la Cherokee 2026 è pronta a portare le avventure più lontano che mai, senza compromessi. I veicoli Jeep in esposizione includono Wrangler, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wagoneer S e Compass. Il marchio Jeep porta anche il suo spirito avventuroso alla Fiera Statale del Texas con un’esposizione dinamica che offre qualcosa per tutti, dalle emozioni off-road e giochi interattivi al divertimento per famiglie, celebrando la libertà, le capacità e l’esplorazione che solo Jeep può offrire.

Sempre a proposito di Stellantis, presente anche Alfa Romeo con il primo C-SUV, Tonale 2025, fonde la tradizione italiana con la tecnologia avanzata, le prestazioni dinamiche distintive e il moderno stile italiano. Sono disponibili due potenti sistemi di propulsione: un motore turbocompresso da 2,0 litri e 268 cavalli e un ibrido plug-in da 1,3 litri e 285 cavalli che offre un’autonomia completamente elettrica di 53 chilometri e un consumo di 77 MPGe. Tonale è dotata del pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5, di una varietà di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui l’Enhanced Adaptive Cruise Control e il Forward-Collision Warning Plus con Full Stop, e di una dinamica di guida esaltante grazie a un sistema di sospensioni attive dual-mode a risposta rapida disponibile.