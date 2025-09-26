Stellantis Pro One al Leisure Vehicle Show

Il Salone dei Veicoli per il Tempo Libero aprirà le porte al pubblico dal 27 settembre al 5 ottobre al Parc des Expositions du Bourget. Riconosciuto come uno dei principali saloni europei dedicati ai veicoli per il tempo libero, l’evento di quest’anno accoglierà Stellantis Pro One in uno stand esclusivo di 196 m² nel Padiglione 2B (Stand B10). I visitatori potranno scoprire il FIAT Ducato Chassis Cab, modello emblematico dell’esperienza e dell’innovazione di Stellantis nel campo dei veicoli per la mobilità e il tempo libero.

La 59a edizione del Salone dei veicoli ricreazionali si terrà dal 27 settembre al 5 ottobre 2025 al Parc des Expositions du Bourget con Stellantis

Presso il centro prove, 16 veicoli di tutte le tipologie di carrozzeria (furgoni, ribassati e integrali, inclusa una versione pesante) saranno a disposizione dei visitatori per testare le prestazioni e la versatilità dei veicoli in condizioni reali. I tre marchi offriranno soluzioni su misura per le attività ricreative delle famiglie, sviluppando al contempo servizi innovativi per soddisfare le esigenze future e ottimizzare l’assistenza post-vendita.

Tra i modelli testati, il Citroën Holidays coniuga stile e comfort – tetto retrattile, panca trasformabile, angolo cottura e tavolo pieghevole – incarnando perfettamente lo spirito “vanlife”. Il FIAT Ducato, pilastro di Fiat Professional dal 1981, rimane il punto di riferimento europeo per i camper grazie alla sua robustezza, modularità e affidabilità. Eletto “Veicolo base dell’anno” da Promobil per la 17a volta consecutiva, continua a essere la scelta preferita dai produttori di veicoli ricreazionali.