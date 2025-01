Citroën Holidays farà il suo debutto nel Regno Unito al Caravan, Camping & Motorhome Show 2025 presso il National Exhibition Centre (NEC) di Birmingham da martedì 18 a domenica 23 febbraio 2025. Questa sarà la prima volta che il modello Holidays sarà disponibile per la visione da parte del pubblico del Regno Unito prima del suo lancio commerciale più avanti quest’anno.

Citroën Holidays offre viaggi confortevoli e può ospitare fino a quattro persone, con cucina, tetto retrattile e sedili anteriori girevoli

Il Caravan, Camping & Motorhome Show è il più grande show di inizio anno per veicoli da campeggio e per il tempo libero del Regno Unito, che riunisce il meglio in fatto di camper, roulotte e tende. Lo show si estenderà su ben cinque padiglioni (quasi 20 acri) e presenterà oltre 420 espositori. Citroën Holidays sarà allo stand 5036C nel padiglione 5.

Il nuovo camper Citroën Holidays consolida la posizione del marchio nel mercato dei camper convertiti, rimanendo fedele alla filosofia di comfort e benessere di Citroën. Citroën ha stretto una partnership con la principale azienda di conversione di furgoni, Bravia Mobil, per creare il comodo e funzionale Holidays, utilizzando il nuovo SpaceTourer come base.

Citroën Holidays condivide molte qualità simili a SpaceTourer, tra cui un design moderno e un sistema di infotainment di ultima generazione. Il cruscotto unisce eleganza e praticità, con un nuovo touchscreen centrale HD da 10 pollici per migliorare la funzionalità, oltre a un pannello strumenti digitale da 10 pollici, ora offerto di serie. Il sistema di infotainment di ultima generazione, dotato di navigazione connessa 3D, consente al conducente di configurare le funzioni del veicolo e consente il mirroring wireless dello smartphone con Android Auto e Apple CarPlay.

Il camper Holidays consente un’esperienza di viaggio comoda e versatile, offrendo fino a quattro posti letto, una cucina, un tetto a soffietto, sedili anteriori girevoli, ampio spazio di stivaggio, tra cui 27 litri di spazio nel vano portaoggetti superiore e nelle porte laterali, e molto altro. La cucina è dotata di due fornelli a gas, un lavello, un frigorifero da 16 litri a 12 V e il mobile cucina e il tavolo retrattile possono essere rimossi per consentire di cucinare e mangiare all’aperto. Citroën Holidays offre anche una doccia montata posteriormente con un serbatoio da 25 litri e un WC rimovibile.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “È fantastico che la nuova Citroën Holidays faccia il suo debutto pubblico in uno dei più grandi eventi del settore del campeggio e delle roulotte. Poiché questa è la prima opportunità per il pubblico del Regno Unito di vedere Holidays di persona, non vediamo l’ora di vedere la loro reazione al nostro nuovo ed entusiasmante camper prima delle prime consegne nel Regno Unito più avanti quest’anno”.

La nuova Citroën Holidays offre 17 sistemi di assistenza alla guida per garantire una guida sicura e serena. Queste tecnologie includono l’assistenza alla partenza in salita, la telecamera posteriore con Top Rear Vision e il cruise control adattivo con funzione Stop & Go. Sono inoltre presenti tecnologie di sicurezza avanzate come la frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’avviso di stanchezza del conducente, l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso di rischio di collisione, i fari LED automatici e il riconoscimento della segnaletica.

La nuova Citroën Holidays sarà dotata esclusivamente di un motore diesel BlueHDi 180 abbinato a un cambio automatico a otto velocità EAT8. Le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno. Il Caravan, Camping & Motorhome Show si terrà al National Exhibition Centre (NEC), Birmingham dal 18 al 23 febbraio 2025.