Jeep partner del Grand Pavois La Rochelle 2025 con la nuova Jeep Compass

Dal 2016, Jeep e il Grand Pavois La Rochelle condividono la passione per l’evasione e l’avventura. Per il nono anno consecutivo, Jeep è ancora una volta partner automobilistico esclusivo del salone nautico internazionale, che si terrà dal 23 al 28 settembre 2025 al Port des Minimes di La Rochelle.

Presentazione della nuova Jeep Compass 100% elettrica per gli appassionati di nautica

Evento di punta di questa edizione 2025, Jeep presenta al Grand Pavois la nuovissima Jeep Compass completamente elettrica. L’iconico SUV per famiglie del marchio compie un importante passo avanti con una motorizzazione completamente elettrica, progettata per offrire autonomia, comfort e le capacità fuoristrada che sono nel DNA di Jeep.

Con il suo design rinnovato, le tecnologie di bordo di ultima generazione e la trazione integrale a zero emissioni, la nuova Compass 100% elettrica si rivolge direttamente agli amanti della nautica e del tempo libero che cercano un veicolo responsabile e in grado di andare ovunque. La nuova Jeep Compass è disponibile anche con motorizzazioni ibride e ibride plug-in.

Grazie alla loro capacità di traino (fino a oltre 2,2 tonnellate a seconda del modello) e ai sistemi di sicurezza attiva, tra cui l’anti-sway, i veicoli Jeep si adattano perfettamente al mondo della nautica. Barche a vela, motoscafi o moto d’acqua trovano nella gamma Jeep® un alleato affidabile, in grado di facilitarne il trasporto e il varo, anche su terreni difficili.

Tarik Yaou, Direttore di Jeep Francia, commenta: “Con la presentazione della nuova Compass, disponibile nelle versioni ibrida, ibrida plug-in e 100% elettrica, la casa americana prosegue la sua trasformazione verso una mobilità più responsabile, senza mai abbandonare il suo DNA 4×4. Il marchio incarna più che mai la libertà, l’avventura e la capacità di andare ovunque, dalle strade costiere ai sentieri più impegnativi, nel rispetto dell’ambiente.”