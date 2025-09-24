Alfa Romeo protagonista da oggi al Salone di Lione 2025

Alfa Romeo sarà presente da oggi al Salone di Lione 2025 con una selezione di modelli iconici che riflettono la passione e l’eccellenza del marchio. Combinando design elegante, innovazioni tecnologiche e piacere di guida, lo stand Alfa Romeo metterà in mostra la ricchezza della gamma e l’identità unica del marchio del Biscione. Nell’anno del suo 115° anniversario, la casa milanese è il principale marchio europeo (quota di mercato > 0,4%) che ha registrato la crescita più forte dall’inizio dell’anno sul mercato francese, con un aumento delle immatricolazioni del 55%.

Alfa Romeo al Salone di Lione 2025: sportività ed eleganza italiane sotto i riflettori

I visitatori avranno l’occasione di ammirare quattro modelli che rappresentano l’evoluzione di Alfa Romeo. Il Tonale, SUV compatto elettrificato, segna il debutto del marchio nel mondo dell’ibrido plug-in e della connettività avanzata. La Junior Ibrida Speciale, edizione di lancio ibrida, unisce efficienza e design esclusivo, conquistando di recente il titolo di miglior auto nei segmenti A e B assegnato da L’Automobile et L’Entreprise. Per gli appassionati di prestazioni, la Junior Veloce offre una versione 100% elettrica con 280 cavalli, pensata per garantire dinamismo e piacere di guida. Infine, la Giulia, berlina iconica del marchio, continua a esprimere l’eleganza e la sportività tipiche di Alfa Romeo. Insieme, questi modelli mostrano una gamma coerente e versatile, capace di soddisfare chi cerca innovazione tecnologica senza rinunciare allo stile e alla tradizione sportiva italiana.

Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia, ha dichiarato: “Il 115° anniversario di Alfa Romeo non è solo una data simbolica. È un momento significativo, che ci permette di ricordare quanto Alfa Romeo abbia segnato la storia dell’automobile e si distingua ancora oggi per la sua identità unica, fatta di audacia, sportività ed eleganza. Un marchio che sta attualmente vivendo una fortissima accelerazione nelle vendite, trainato dal clamoroso successo della nuova Junior, ibrida e 100% elettrica, accanto a Tonale, Giulia e Stelvio, ciascuna con una proposta forte e differenziante nel suo segmento. La nostra ambizione è chiara: continuare a rafforzare la presenza del nostro brand in Francia mobilitando i nostri team, la nostra rete di distributori e la comunità degli Alfisti”. Il Salone dell’automobile di Lione ha aperto le porte alla stampa il 23 settembre e accoglierà il pubblico dal 24 al 28 settembre 2025.