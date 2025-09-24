Nuova Lancia Delta: il pericolo che il suo ritorno salti potrebbe sussistere

Nuova Lancia Delta, che qui vi mostriamo in un celebre recente render di Alessandro Capriotti di Capriotti Cardesign, dovrebbe essere la terza novità della nuova gamma Lancia dopo la Ypsilon che ha debuttato nel 2024 e la futura ammiraglia Gamma che invece vedremo agli inizi del 2026. Il suo debutto inizialmente era previsto nel 2028 ma nei mesi scorsi abbiamo saputo dallo stesso numero uno di Lancia il Ceo Luca Napolitano che dovremo aspettare il primo trimestre del 2029 per assistere al suo debutto.

Se anche le vendite di Lancia Gamma andranno male potrebbe saltare il ritorno della nuova Lancia Delta?

Sono in tanti ad attendere il ritorno di una nuova Lancia Delta. Del resto parliamo di un modello che ha fatto la storia del brand di Stellantis grazie in particolare alle vittorie nel mondiale Rally. La verità però è che il suo ritorno nonostante sia ufficiale ormai da diversi anni potrebbe anche saltare qualora la situazione di Lancia non dovesse migliorare. Le vendite di Ypsilon procedono a rilento un po’ in tutta Europa e si teme che lo stesso possa accadere anche con la nuova Lancia Gamma.

Diciamo subito che queste sono solo delle voci mentre il ritorno del modello rimane una notizia ufficiale. Diciamo anche che per arrivare al punto di bloccare questo progetto le vendite di Ypsilon e Gamma dovrebbero essere veramente disastrose. Dunque rimaniamo fiduciosi che alla fine una nuova Lancia Delta si farà per davvero. Anche se qualcuno ipotizza che alla fine Lancia potrebbe cambiare idea e lanciare un modello più compatto e a ruote alte da mettere sulla STLA Small e produrre a Pomigliano.

Noi comunque rimaniamo ottimisti e pensiamo che alla fine una nuova Lancia Delta ci sarà anche perchè non è detto che la nuova Gamma non sorprenda tutti regalando buoni risultati sul mercato. Del resto chi ha già visto il modello dice che avrà le carte in regola per fare bene nel segmento premium dei SUV potendo sfidare ad armi pari avversari ben più blasonati.