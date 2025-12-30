Ferrari: il cavallino rampante chiude il 2025 con una sorpresa

Ferrari si appresta a vivere un 2026 con molte novità tra cui la più attesa rimane la prima super car elettrica che dovrebbe debuttare entro la fine del prossimo anno e dare il via ad una nuova era per la casa automobilistica del cavallino rampante. Nel frattempo perà il marchio di Maranello ha chiuso il suo 2025 con un’ultima sorpresa. Si tratta della registrazione del nome Ferrari HC25 che è stato depositato presso l’Ufficio Mondiale per la Proprietà Intellettuale. A quanto pare il deposito sarebbe avvenuto lo scorso mese di luglio. Al momento non è chiaro di cosa esattamente si possa trattare.

Ferrari HC25: il nuovo nome depositato a luglio potrebbe riguardare una futura one-off

L’ipotesi più probabile secondo la stampa internazionale è che il nome Ferrari HC25 possa essere utilizzato per una futura one-off. Infatti come vi abbiamo scritto in diverse occasioni la casa automobilistica di Maranello dispone da alcuni anni di un programma chiamato Progetti Speciali, in cui vengono realizzati modelli su misura fatti per i clienti più affezionati secondo le loro esigenze. Dunque si ipotizza che il nome possa riguardare proprio uno di questi futuri progetti speciali probabilmente previsti nel 2026.

Come riportato da Road & Track, il “25” potrebbe riferirsi al 2025, anche se il nome non sarebbe appropriato se l’auto non fosse stata effettivamente presentata quest’anno. Tuttavia, potrebbe in realtà riferirsi a una sorta di 25° anniversario. Ricordiamo infatti che la maggior parte delle auto recenti prodotte dalla Ferrari Special Projects ha seguito uno schema di denominazione coerente, utilizzando semplici designazioni alfanumeriche come SP38, P80/C, BR20, SP48, SP51, KC23 e, più di recente, la SC40 ispirata alla F40.

Di cosa esattamente si tratti non si sa. Del resto il nome lascia pochi indizi per capire effettivamente che tipo di vettura possa essere. A giudicare dai nomi utilizzati fino ad oggi dalla Ferrari per il suo programma di one-off sembra ssari improbabile che l’HC25 possa ispirarsi alla Roma Spider, alla concept Amalfi, al SUV Purosangue o alla F80. Questo restringe le possibili candidate alla 12Cilindri, alla 296 e alla 849 Testarossa, recentemente presentata.

Per la Ferrari HC25, indipendentemente dalla piattaforma scelta, ci si può attendere che il gruppo propulsore subisca modifiche molto limitate. La casa di Maranello, nelle sue realizzazioni Special Projects, tende infatti a preservare intatti i componenti meccanici, concentrandosi invece su dettagli estetici e design interni ed esterni unici.

Le one-off di Ferrari seguono percorsi stilistici diversi: alcune richiamano i canoni tradizionali del marchio, con linee eleganti e armoniose, mentre altre abbracciano un linguaggio più moderno, con forme spigolose e futuristiche. Per quanto riguarda la HC25, le informazioni sul suo aspetto finale restano ancora riservate, alimentando curiosità e attesa tra gli appassionati.

In sintesi, l’attenzione della Ferrari sembra essere rivolta soprattutto all’identità visiva e alla personalizzazione estrema, più che a interventi radicali sul motore o sulle prestazioni, confermando la filosofia delle sue auto speciali: meccanica consolidata e design distintivo. Vedremo dunque se nel 2026 sarà svelato finalmente il mistero attorno a questo nome.