Ram svela il dietro le quinte della creazione del Dakota Nightfall Concept in un video esclusivo

Ram Dakota, il nuovo pick-up di medie dimensioni del marchio per il Brasile, arriverà nel Paese nel 2026, facendo rivivere la tradizione di un nome che ha conquistato migliaia di brasiliani. Per svelare il nome, Ram ha organizzato un evento in cui ha presentato il Dakota Nightfall Concept, sviluppato in Brasile dal team di design Stellantis.

Ram Dakota sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Córdoba, in Argentina

“Il concept è stato sviluppato interamente dal nostro centro di progettazione ed è riuscito a catturare l’anima, rappresentando ciò che un Ram dovrebbe essere. Diversi componenti già presenti in questo concept saranno presenti nel veicolo di produzione. Portare il nome Dakota, collegando la tradizione al futuro con linee precise, tecnologia, forza e robustezza, è l’ennesima dimostrazione dell’impareggiabile potenza di un Ram”, commenta Juliano Machado, vicepresidente di Ram per il Sud America.

Il Dakota Nightfall Concept si distingue per una serie di elementi di design particolarmente originali e accattivanti, che ne sottolineano l’identità e la personalità unica. Tra le caratteristiche più evidenti, la verniciatura speciale cattura immediatamente l’attenzione grazie a grafiche studiate per esprimere la forza, la potenza e il carattere deciso tipici dei veicoli Ram. Altrettanto distintiva è la griglia del radiatore, impreziosita da una linea LED lungo la parte superiore che si integra perfettamente con i fari a LED, creando un effetto luminoso moderno e distintivo che enfatizza l’aspetto imponente del pick-up.

Ram Truck

Il Ram Dakota sarà prodotto nello stabilimento Stellantis situato a Córdoba, in Argentina, e la sua introduzione sul mercato brasiliano è prevista per il prossimo anno. Gli appassionati e i potenziali clienti potranno presto scoprire ulteriori dettagli sul nuovo pick-up del marchio, inclusi allestimenti, caratteristiche tecniche e innovazioni tecnologiche.