Nuova Dodge Journey: ecco come sarebbe il SUV in stile nuova Jeep Cherokee

Nihar Mazumdar, artista virtuale e imprenditore di San Antonio in Texas, continua sul web con i suoi progetti di design non ufficiali legati alle auto del gruppo Stellantis, immaginando una nuova Dodge Journey per il 2026 o 2027. L’originale, prodotto dal 2009 al 2020 e venduto in Europa come Fiat Freemont, condivideva la piattaforma con la Dodge Avenger e rappresentava un’alternativa CUV al minivan Dodge Caravan.

Sul web c’è chi immagina così il design di una nuova >Dodge Journey

Secondo la visione di Mazumdar, la nuova Dodge Journey non dovrebbe posizionarsi al di sotto del Durango di terza generazione, ma diventare la “sorella” Dodge della nuova Jeep Cherokee KM di sesta generazione, basata sulla piattaforma STLA Large e tornata al mercato come SUV crossover esclusivamente ibrido. Così, Dodge potrebbe mantenere il Durango come SUV a tre file con motore V8, mentre la Journey 2027 offrirebbe cinque posti e un propulsore ibrido Princ da 1,6 litri con 213 CV, rispettando gli standard CARB e rendendola disponibile anche negli stati con regolamentazioni più restrittive sulle emissioni.

Sicuramente si tratta di una ipotesi molto interessante ma a dire il vero al momento sull’arrivo di una nuova Dodge Journey non ci sono notizie ufficiali e di conseguenza si attendono notizie importanti per la futura gamma di Dodge che potrebbero arrivare quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale dell’azienda. A quel punto capiremo se davvero ci potrà essere spazio per qualcosa di simile nella gamma della casa americana o se il tutto è destinato a rimanere un’ipotesi virtuale.