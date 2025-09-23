Jeep riporta in auge la tinta esterna Reign per le gamme Wrangler e Gladiator del 2026

Il marchio Jeep continua a mantenere la sua palette di colori fresca ed espressiva, offrendo agli appassionati la possibilità di personalizzare la propria auto direttamente dalla fabbrica. A grande richiesta, l’esuberante colore esterno Reign torna per le gamme Wrangler e Gladiator 2026. Si tratta di una notizia che in molti attendevano in Nord America visto il successo ottenuto da questo colore in passato.

A grande richiesta, l’esuberante colore esterno Reign torna per le gamme di Jeep Wrangler e Gladiator 2026

La prima tonalità viola sulla Jeep Wrangler è stata introdotta nel 2018, poi riproposta nel 2023. Reign lascia il segno ancora una volta, questa volta disponibile su tutti i veicoli Wrangler 2026 e debutta sui modelli Gladiator.

Che siate affascinati dai colori audaci e intensi o che abbiate una predilezione per tonalità particolari come il viola, la linea Reign della casa automobilistica americana rappresenta una combinazione unica di stile, personalità e carattere. Ogni veicolo della gamma Reign è progettato per offrire un’esperienza autentica, originale e decisamente accattivante, un tratto distintivo che solo i prodotti Jeep riescono a garantire.

Gli ordini sono ora aperti, anche se la disponibilità degli allestimenti può variare a seconda dei mercati e delle configurazioni. Con la linea Reign, puoi far risaltare la propria Wrangler o la propria Gladiator, trasformando ogni viaggio in un’avventura indimenticabile. Perché quando si parla di Jeep, l’avventura non è mai banale: deve essere audace, intensa e travolgente, proprio come la sensazione di libertà e potenza che solo un veicolo Jeep sa trasmettere ad ogni percorso.