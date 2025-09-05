Citroën C3 da 49 euro al mese e SUV C3 Aircross a 129: anticipati gli incentivi in Italia

Restando fedele alla sua tradizione audace e accessibile, Citroën lancia a settembre offerte imperdibili per i clienti. Con soli 49 euro al mese si può guidare la Nuova C3, mentre con 129 euro al mese è possibile salire a bordo del SUV C3 Aircross, usufruendo di sconti extra per permuta o rottamazione: 1.000 euro per C3 e 1.500 euro per C3 Aircross. Le promozioni riguardano le versioni a benzina, ma la gamma Citroën include anche motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Per garantire ulteriore tranquillità, arriva “Citroën We Care”, la copertura estesa fino a 8 anni su motore, cambio, trasmissione e sistemi di raffreddamento e alimentazione.

Citroën a settembre offre straordinari vantaggi a tutti i clienti su C3 e C3 Aircross

Nei primi otto mesi dell’anno, Citroën C3 si è confermata come l’auto a benzina più venduta in Italia, dominando l’intero mercato di questo tipo di motorizzazione. La Nuova Citroën C3, quarta generazione di un modello iconico con oltre 6 milioni di unità vendute nel mondo, ha introdotto un design completamente rinnovato e audace, inaugurando i nuovi stilemi del marchio. Questa versione segna un’evoluzione significativa rispetto al passato, offrendo modernità, innovazione e un’ampia gamma di soluzioni energetiche, comprese opzioni ibride ed elettriche. Pensata per un pubblico vasto e variegato, la Nuova C3 coniuga convenienza, comfort e semplicità, distinguendosi nel competitivo segmento B delle hatchback.

Anche il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross sta conquistando il mercato italiano, registrando ad agosto un aumento delle immatricolazioni del 42% rispetto allo stesso mese del 2023. Totalmente rinnovato, con una lunghezza di 4,39 m, unisce il carattere deciso di un SUV al comfort tipico del marchio. L’abitacolo “C-Zen-Lounge” offre un’esperienza da vero salotto, con sedili Advanced Comfort, volante compatto, Head-Up Display e sospensioni con doppi ammortizzatori idraulici progressivi per viaggi morbidi e rilassanti. È il primo B-SUV in Europa a proporre 7 posti in dimensioni compatte, ideali anche per l’uso cittadino. Design muscoloso, altezza da terra superiore ai 200 mm e ampia scelta di motorizzazioni – benzina, ibrida ed elettrica – rispondono alle esigenze di famiglie e automobilisti moderni.