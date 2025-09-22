Villa La Massa Excellence: a ottobre 2025 si rinnova l’appuntamento toscano con le supercar

Ci sono eventi che nascono già al top, per la credibilità di chi li organizza. È il caso di “Villa La Masse Excellence“, entrato subito nel gotha internazionale. Ora si affaccia all’orizzonte l’edizione 2025, che segnerà la terza tappa del luminoso cammino. Protagoniste saranno, ancora una volta, le più straordinarie supercar ed hypercar degli anni recenti. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 17 al 19 ottobre.

Il prestigioso rendez-vous, ideato e creato in collaborazione con Canossa (autentica istituzione nell’organizzazione di appuntamenti al top su scala mondiale), andrà in scena nel parco di Villa La Massa, hotel cinque stelle sull’Arno, alle porte di Firenze. Ancora una volta si profilano momenti unici, in grado di miscelare al meglio il glamour e la passione, per una celebrazione di alta gamma dell’eccellenza automobilistica dei tempi moderni.

Maserati MC12, Bugatti Centodieci, McLaren F1 GTR e Ferrari F40 LM: queste alcune delle vetture premiate nelle scorse due edizioni, giusto per farsi un’idea del prestigioso parterre. Niente male, vero? A “Villa La Massa Excellence c’è spazio solo per le più belle auto di manifattura, in una cornice al vertice in termini di ospitalità. Nel 2025 il rito si rinnova, per scrivere la terza edizione. Solo pochi anni di storia hanno permesso all’evento di affermarsi nella dimensione internazionale, come uno dei più prestigiosi del suo genere.

Ormai è tradizione che a metà ottobre il parco del noto hotel cinque stelle toscano ospiti un campionario di gioielli a quattro ruote da mille e una notte. Dopo il successo delle precedenti edizioni, si profila all’orizzonte un altro appuntamento ricco di vibrazioni emotive, grazie anche ad alcuni modelli unici che ne faranno parte, contribuendo ad aggiungere note di splendore alle sue alchimie.

Auto sportive da urlo in scena

Foto Canossa Events

Dal 17 al 19 ottobre, nel giardino di Villa La Massa, saranno esposte vetture realizzate in serie limitata da marchi come Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti e da piccoli produttori di auto speciali. Facile immaginare la loro forza attrattiva. Saranno come dei diamanti preziosi, incastonati nella montatura aurea della storica dimora ospitante.

Quest’ultima, trasformata in perla ricettiva, appartiene allo stesso gruppo di Villa d’Este, iconico hotel a cinque stelle sul Lago di Como. Le due proprietà valorizzano l’eccellenza automobilistica in due modi diversi: col tradizionale concorso per auto classiche a Cernobbio e con quello per le più straordinarie auto contemporanee a Firenze. “Villa La Massa Excellence” è un appuntamento fuori dall’ordinario, dove l’eleganza e la potenza automobilistica si uniscono all’eccellenza gastronomica locale e all’ospitalità di alto livello, per “assaporare la vita al massimo”. Questa la composizione della giuria del concorso d’eleganza.

Laura Confalonieri (Giornalista con una profonda conoscenza del mondo automotive)

Katarina Kyvalova (Collezionista e pilota internazionale)

Maria Mantero (Esperta di arte e moda)

Clara Bona (Architetto e giornalista)

Emmanuel Bacquet (Esperto e curatore di musei e collezioni private)

Fabio Filippini (Car designer e autore)

Stefano Guindani (Fotografo di moda ed esperto di progetti benefici)

Marco Makaus (Veterano del settore automobilistico, organizzatore di eventi)

Massimo Delbò – Presidente della Giuria (Storico dell’automobile e giornalista di fama internazionale)

Come potete vedere, del gruppo fanno parte uomini e donne, con competenze ed esperienze diverse, per un’analisi a 360 gradi dei modelli in vetrina. Si profila una spettacolo emozionante, godibile anche dal pubblico. Quest’ultimo potrà accedere al concorso “Villa La Massa Excellence” nella giornata di sabato 18 ottobre, dalle 10 alle 16, con uno speciale day pass al costo di 80 euro. La cifra potrebbe sembrare alta, ma non lo è affatto, perché offre la possibilità di vedere le auto esposte (già di suo una ricompensa più che degna), di parlare coi concorrenti e di assistere alla parata e alla consegna dei premi previsti nel corso della stessa.

Programma di “Villa La Massa Excellence” 2025

Foto Canossa Events

VENERDÌ 17 OTTOBRE

ore 19:00 – Aperitivo di benvenuto in Piazza Arno a Villa La Massa

ore 20:00 – Cena di benvenuto al Ristorante Il Verrocchio

SABATO 18 OTTOBRE

ore 10:00 – Car Show, apertura dei cancelli al pubblico

ore 15:00 – Car parade nei giardini di Villa La Massa con premiazioni

ore 20:00 – Cena stellata al Ristorante «Atto» di Vito Mollica presso Palazzo Portinari Salviati, nel cuore di Firenze con la proclamazione del vincitore del Best of Show – Coppa d’Oro Villa La Massa

ore 23:30 – Party a Villa La Massa

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 9:30 – Partenza per il driving Tour nel Chianti (gli ospiti che sceglieranno il pacchetto con soggiorno avranno l’opportunità di partecipare alla driving experience guidando la propria auto o una 500 Abarth)

ore 12:30 – Farewell Lunch a Monteriggioni

Per informazioni e prenotazioni:

Villa La Massa Experience