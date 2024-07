Villa La Massa Excellence: supercar da sogno in un weekend di bellezza

Inizia la marcia di avvicinamento alla seconda edizione dell’evento “Villa La Massa Excellence“, che andrà in scena nella cornice unica offerta dalla splendida dimora alle porte di Firenze. Qui, dall’11 al 13 ottobre, si daranno appuntamento alcune supercar da sogno, per un fine settimana all’insegna della bellezza.

Il rinomato hotel a 5 stelle, insieme a Canossa, proporrà tre giorni di magia, dedicati all’alta ospitalità e ad iconiche auto sportive di manifattura. Si tratta di modelli costruiti dagli anni ’90 ad oggi, come one-off o resi unici da personalizzazioni che ne esaltano ulteriormente la rarità.

Lo scorso anno gli onori della gloria sono andati alla Ferrari F40 Prototipo, che si è aggiudicata il premio “Coppa d’Oro Villa La Massa“. Ora ci si prepara a un nuovo round del giovane ma prestigioso concorso d’eleganza, nel parco di una dimora toscana che è splendido palcoscenico per un evento così esclusivo. Sono attesi collezionisti internazionali di grande rilievo, con auto di adeguato lignaggio, che impreziosiranno la tela del 5 stelle, in quota gruppo Villa d’Este Hotels.

Foto Canossa Events

Il motto “Assaporare la vita al massimo” è stato scelto per sintetizza efficacemente la filosofia alla base dell’evento. Villa La Massa Excellence, infatti, dedica il suo concorso d’eleganza a straordinarie auto moderne, rappresentative della Dolce Vita in salsa contemporanea. Un ritorno alle atmosfere e al senso del gusto di un passato romantico, fortemente atteso dai protagonisti e dal pubblico.

Le auto selezionate per l’edizione 2024, tutte molto importanti, troveranno degna collocazione attorno al gioiello architettonico dell’epoca Medicea, immerso in un parco di 10 ettari. Qui mostreranno il loro splendore anche in forma dinamica, per offrirsi al giudizio della commissione, chiamata al difficile compito di scegliere la vincitrice assoluta e le altre destinatarie dei premi. A presiedere la giuria, composta da esperti del settore automobilistico, ma anche da nomi illustri della cucina, dello sport e dell’arte, ci penserà Massimo Delbò.

Il premio “People’s Choice” sarà invece assegnato dalla gente “comune”, durante la giornata del sabato (Public Day). Spazio anche per i bambini, che avranno un loro momento con una Giuria Junior, chiamata a selezionare l’auto più in sintonia con le loro corde emotive. Si annuncia una nuova edizione stellare di “Villa La Massa Excellence”, con supercar da sogno ed emozioni speciali.