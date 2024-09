Villa La Massa Excellence 2024: evento da sogno per supercar davvero speciali

Alcuni eventi entrano subito nel cuore. È il caso di “Villa La Massa Excellence“, che ha guadagnato i consensi dell’apparato emotivo dei partecipanti e della critica già nel corso della prima edizione, andata in scena lo scorso anno. Ora è il turno del secondo appuntamento della specie, dedicato all’alta ospitalità e alle più belle supercar di manifattura, costruite a partire dagli anni 90 e fino ai nostri giorni.

La cornice sarà offerta dal noto hotel 5 stelle alle porte di Firenze, membro di The Leading Hotels of the World, col suo lussureggiante parco. Manca meno di un mese al rendez-vous. Le date da segnare in agenda sono delle dall’11 al 13 ottobre. Tre giorni di magia e di pura passione, con la sapiente regia degli specialisti di Canossa, uno dei nomi più autorevoli dello scenario internazionale per l’organizzazione di appuntamenti automobilistici di altissima gamma.

Foto Canossa Events

In mostra, anche quest’anno, delle vetture nate uniche o rese tali da personalizzazioni che ne valorizzano ulteriormente il prestigio. Ricordiamo che nel 2023 il successo andò alla Ferrari F40 Prototipo, destinataria della “Coppa d’Oro Villa La Massa“. La seconda edizione di “Villa La Massa Experience” promette emozioni di grande intensità, grazie anche ad alcuni modelli unici che impreziosiranno il giardino della nota struttura ricettiva dove si svolge l’evento.

Attese sul green auto in serie limitata firmate da marchi come Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti e da piccoli produttori di vetture speciali. Il tutto in un quadro di bellezza, storia, stile, visione, ospitalità ed eccellenza gastronomica. La giornata di sabato 12 ottobre sarà aperta al pubblico, grazie a uno speciale day pass (che include Car Show, brunch e Car Parade – Contatti: events@villalamassa.it Phone: +39 055 626 11 ). Gli appassionati saranno coinvolti attivamente. Oltre ad ammirare le auto, nei suggestivi giardini di Villa La Massa, potranno votare l’auto preferita che sarà poi premiata nel pomeriggio con il “People’s Choice”. Per le informazioni, visitare il sito ufficiale. Segue il programma completo.

“Villa La Massa Excellence 2024”

Foto Canossa Events

Calendario appuntamenti per i partecipanti

VENERDÌ 11 OTTOBRE

ore 19:00 – Aperitivo di benvenuto nella Terrazza del Ristorante Il Verrocchio di Villa La Massa

ore 20:00 – Cena di benvenuto al Ristorante Il Verrocchio



SABATO 12 OTTOBRE

ore 10:00 – Car Show, apertura dei cancelli al pubblico

ore 13:00 – Brunch presso il Bistrot L’Oliveto a bordo piscina

ore 15:00 – Car parade nei giardini di Villa La Massa

ore 20:00 – Per i collezionisti cena stellata al Ristorante «Atto» di Vito Mollica presso Palazzo Portinari Salviati, nel cuore di Firenze. A concludere Cerimonia di premiazione, con la consegna degli Awards “Supercars Firenze”

ore 23:30 – Party a Villa La Massa

DOMENICA 13 OTTOBRE

ore 9:30 – Partenza per il driving Tour nel Mugello (gli ospiti che sceglieranno il pacchetto con soggiorno avranno l’opportunità di partecipare alla driving experience guidando una 500 Abarth)

ore 12:30 – Farewell Lunch presso Antica Osteria Nandone a Scarperia e San Piero

Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events



