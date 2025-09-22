Opel Eisenach: la casa tedesca porta avanti la trasformazione verde dei suoi siti

Lo stabilimento Opel di Eisenach diventa più ecologico: sulla strada verso una produzione a zero emissioni di CO2, lo stabilimento in Turingia riceve ora energia verde da un nuovo impianto fotovoltaico. Con una capacità installata di quasi 20 megawatt di picco (MWp) e una produzione annua di elettricità di 19 milioni di kilowattora (kWh), l’impianto consente un approvvigionamento energetico diretto e sostenibile per lo stabilimento di Eisenach.

Energia solare per lo stabilimento: Opel punta alla produzione climaticamente neutra

“In Opel, non stiamo solo riducendo le nostre emissioni con auto come la Grandland Electric di Eisenach. In Opel e Stellantis, puntiamo anche a convertire i nostri siti produttivi per renderli ecosostenibili. L’energia verde gioca un ruolo importante in questo. Ecco perché sono lieto che il nostro stabilimento di Eisenach sarà ora alimentato anche da energia solare. Il nuovo impianto fotovoltaico ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 5.600 tonnellate all’anno”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania.

L’impianto fotovoltaico di 212.500 metri quadrati è composto da quasi 32.300 moduli solari. Si trova all’interno dei confini del comune di Krauthausen, confinante con Eisenach, ed è stato realizzato sotto la direzione di Athos Solar in cinque mesi. “Il processo di perforazione estremamente complesso, ma rispettoso dell’ambiente e delle strade, per la posa della linea elettrica lunga oltre sette chilometri da Krauthausen allo stabilimento Opel è stato eseguito da aziende regionali”, afferma Ralf Weidenhammer, Amministratore Delegato di Athos Solar GmbH. “Con l’inaugurazione del parco solare di Krauthausen, Opel Eisenach e Athos Solar GmbH inviano un forte segnale per la transizione energetica e un’industria sostenibile”.

La collaborazione tra Opel e Athos Solar si basa su un contratto di acquisto di energia elettrica Direct Wire PPA (Power Purchase Agreement). Questo modello fornisce a Opel una fonte di energia a lungo termine, prevedibile e rispettosa del clima, alleggerendo al contempo la pressione sulla rete elettrica pubblica.

Un passo importante verso la neutralità climatica è stato compiuto con il campus grEEn di Rüsselsheim. Il cantiere per la futura sede centrale di Opel e la sede tedesca di Stellantis è attualmente in fase di allestimento. Nei prossimi mesi, verranno costruiti uffici e spazi di lavoro all’avanguardia ed efficienti per i dipendenti dei settori amministrazione, progettazione, ricerca e sviluppo e vendite. La cerimonia di posa della prima pietra avrà luogo a settembre.

La sostenibilità è al centro della pianificazione. Il fabbisogno elettrico degli edifici per uffici sarà soddisfatto da impianti fotovoltaici integrati in un tetto verde. Questo non solo contribuisce alla biodiversità, ma garantisce anche un microclima piacevole e contribuisce al raffrescamento dell’edificio. Stellantis sta realizzando progetti simili anche in Francia e Italia.