Shock Stellantis: la prima e-car italiana sarà la nuova Fiat 126?

Nuova Fiat 126 è un’auto di cui si parla spesso quando si fantastica sul futuro della casa torinese ma in verità al momento di un suo ritorno non c’è alcuna notizia ne ufficiale ne voce di corridoio. Nonostante ciò sul web l’ipotesi di un suo ritorno continua a far discutere appassionati e addetti ai lavori e in molti si stanno chiedendo se non possa essere proprio lei una delle future E-Car che Stellantis vorrebbe portare sul mercato con il beneplacito dell’Unione Europea che ha chiesto ai produttori di puntare su auto compatte ed economiche da produrre nel nostro continente.

In un video nuova ipotesi di design per una futura ipotetica nuova Fiat 126

A proposito della nuova Fiat 126 nei giorni scorsi sul web ha fatto scalpore l’apparizione di un video pubblicato su YouTube dal canale Auto car&bike che mostra quale potrebbe essere lo stile di questa auto in versione moderna. Questa ipotesi sicuramente suggestiva sta ottenendo molti consensi sul web come si evince dai commenti entusiastici degli appassionati e soprattutto dei nostalgici che rivedrebbero di buon grado questa auto nella gamma di Fiat e in strada.

La Fiat 126 debuttò al Salone di Torino del 1972 come erede della celebre Fiat 500. Dotata di motore posteriore raffreddato ad aria da 594 cm³ (circa 23 CV) e trazione posteriore, restò in produzione in Italia fino al 1991 e in Polonia fino al 2000, raggiungendo circa 4,7 milioni di unità complessive. Oggi, alcuni analisti immaginano un mercato europeo di piccole auto elettriche economiche, con prezzi attorno ai 15.000 €, ideali per la mobilità urbana. In una situazione del genere ipotizzare il ritorno di una nuova Fiat 126 non sembra poi essere qualcosa di così assurdo o scandaloso.

Infatti ultimamente questo iconico modello viene spesso citato come vettura nostalgica adatta a un possibile ritorno in chiave moderna e sostenibile. Non a caso, il presidente di Stellantis, John Elkann, ha lasciato intendere che una versione elettrica della storica 126, pensata esclusivamente per il mercato europeo, potrebbe diventare realtà, unendo fascino retrò e tecnologia a zero emissioni. Ovviamente al momento è solo un’idea e come vi dicevamo in precedenza non ci sono notizie concrete in proposito. Tuttavia che tale suggestione possa in futuro diventare un qualcosa di più concreto non sembra un’idea così stravagante da essere scartata a priori. Anzi tutt’altro…