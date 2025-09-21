Alfa Romeo Stelvio: fuga spericolata dalla polizia negli USA, il video diventa virale

In attesa di avere notizie più certe a proposito dell’arrivo della nuova Alfa Romeo Stelvio, futura generazione del SUV di segmento D, il veicolo del biscione fa parlare di se negli Stati Uniti a causa di un video pubblicato su Reddit nelle scorse ore diventato quasi immediatamente virale. A quanto pare l’episodio mostrato nel video risale allo scorso 28 agosto ed è stato girato nei pressi di Holbrook, nello stato di New York.

Virale il video che mostra l’agilità di una Alfa Romeo Stelvio inseguita da un’auto della Polizia

Dal breve video disponibile si può tentare di ricostruire l’accaduto. Si vede un’auto ferma al semaforo che riprende una scena piuttosto movimentata: un’Alfa Romeo Stelvio attraversa l’incrocio a velocità elevata, affrontando subito dopo una curva impegnativa con estrema precisione. Pochi secondi più tardi compare un SUV della polizia, probabilmente un Ford Explorer Interceptor, lanciato all’inseguimento della Stelvio. Tuttavia, nel tentativo di affrontare la stessa curva, il veicolo non riesce a mantenere la traiettoria, esce di strada e finisce contro un albero.

Il filmato è diventato virale per il contrasto tra le due scene: Alfa Romeo Stelvio che curva in maniera impeccabile e il SUV che invece fallisce clamorosamente. Detto ciò, non sarebbe corretto concludere che la Stelvio abbia necessariamente una tenuta superiore. Bisogna considerare diversi fattori: il peso del veicolo, con il Ford che può superare le 2,4 tonnellate contro le 1,8 della Stelvio; la velocità sostenuta da entrambi e, naturalmente, le capacità di guida, anche se i poliziotti ricevono addestramenti specifici per simili situazioni.

Al momento non sono emersi molti dettagli sull’episodio. Rimane quindi il dubbio su cosa sia realmente accaduto: a bordo dell’Alfa Romeo Stelvio c’erano forse dei fuggitivi in piena corsa, oppure si trattava semplicemente di un automobilista che ha ignorato un semaforo rosso o commesso qualche altra violazione del codice della strada? Se qualcuno avesse informazioni aggiuntive sarebbe interessante conoscerle. Nel frattempo, l’attenzione è rivolta anche al futuro della Stelvio: sembra infatti che Alfa Romeo stia valutando un aggiornamento della gamma attuale, compresa la Giulia, con un restyling estetico e, soprattutto, con l’arrivo di una versione ibrida.