Stellantis richiama oltre 50 mila Alfa Romeo Giulia e Stelvio negli USA

Stellantis ha avviato un richiamo di 53.849 veicoli negli Stati Uniti a causa di possibili problemi alle pompe del carburante, come riportato martedì dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il richiamo coinvolge in particolare alcuni modelli Alfa Romeo Giulia prodotti tra il 2017 e il 2018 e Alfa Romeo Stelvio fabbricati tra il 2018 e il 2019. Secondo la NHTSA, le pompe del carburante installate su questi veicoli del biscione possono includere componenti sensibili al calore, con il rischio di una diminuzione dell’erogazione di carburante.

Per un difetto alla pompa del carburante Stellantis richiamerà negli USA oltre 50 mila Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Questo difetto potrebbe causare improvvise perdite di potenza durante la guida, aumentando il pericolo di incidenti. Stellantis collaborerà con i proprietari dei veicoli coinvolti per sostituire gratuitamente le pompe del carburante difettose, garantendo così sicurezza e affidabilità. Gli automobilisti interessati sono invitati a contattare la rete ufficiale Alfa Romeo per ulteriori informazioni e prenotare l’intervento di riparazione. NHTSA ha affermato che la soluzione al problema è in fase di sviluppo. Secondo l’agenzia, le lettere di notifica ai proprietari saranno spedite entro il 29 ottobre.

Sempre a proposito del gruppo Stellantis, ricordiamo inoltre che all’inizio di settembre, la NHTSA ha dichiarato che l’azienda avrebbe dovuto richiamare oltre 100 mila veicoli Jeep Grand Cherokee negli Stati Uniti a causa di un errore software nel processore di controllo ibrido che potrebbe causare una perdita di potenza di trazione. Inoltre la scorsa settimana l’autorità di regolamentazione ha aperto un’indagine su circa 287 mila minivan Chrysler Pacifica degli anni di modello 2017-2018 per potenziali problemi con il servosterzo elettrico. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime ore a proposito di questo richiamo che interessa oltre 50 mila Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio vendute negli Stati Uniti dalla casa automobilistica del biscione.