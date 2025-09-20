Nuova Lancia Thesis: in un video l’ammiraglia perfetta per un brand premium che si rispetti

Nuova Lancia Thesis è un render di Auto car&bike che in un video apparso su YouTube nella giornata di ieri ha immaginato quale potrebbe essere lo stile di una ipotetica futura ammiraglia di Lancia che come sappiamo al momento non è prevista. Infatti la vettura top di gamma della casa piemontese sarà la nuova Lancia Gamma di cui vi abbiamo parlato stamattina che sarà svelata nel corso del 2026 e che sarà una vettura più vicina ad un SUV piuttosto che ad una berlina come stile. Questa auto formerà un trio con la nuova Ypsilon svelata nel 2024 e la nuova Delta che invece dovrebbe arrivare nel 2029.

In un video immaginata la nuova Lancia Thesis ipotetica ammiraglia del brand al momento non prevista

Una nuova Lancia Thesis difficilmente ci sarà almeno per il momento in quanto il mercato premium chiede altre cose in questo preciso momento storico in cui vanno per la maggiore SUV e crossover e berline in stile crossover. Ad ogni modo la nuova Lancia Theis immaginata in questo video se diventasse realtà rappresenterebbe indubbiamente il ritorno di una storica berlina di lusso italiana, pensata per coniugare raffinatezza, tecnologia avanzata e propulsione elettrica di ultima generazione. La vettura immaginata in questo video si caratterizza per la presenza di linee eleganti all’esterno e per gli interni curati nei minimi dettagli con tutta una serie di novità tecnologiche che ne esalterebbero comfort e funzionalità.

Con prestazioni di alto livello e un approccio sostenibile, una vettura come la nuova Lancia Thesis ipotizzata in questo video render potrebbe di certo ridefinire il concetto di berlina premium nel panorama automobilistico. Un modello come questo sarebbe probabilmente destinato a riportare Lancia tra i protagonisti del settore, unendo tradizione e modernità in un’auto che promette stile, efficienza e una guida di assoluta eccellenza. Purtroppo però al momento non vi sono notizie ufficiali a proposito di un simile ritorno.