Nuova Lancia Gamma: in un video fantasiosa ipotesi ci regala qualche emozione

Nuova Lancia Gamma è la prossima novità attesa per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica piemontese. Se non ci saranno ritardi il suo debutto è atteso entro la fine del primo trimestre del 2026 ma vi sono grosse probabilità che le prime immagini senza veli del modello, che sarà costruito a Melfi, saranno mostrate già prima della fine del 2025. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo un ben fatto video render del designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che ha deciso di creare la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello regalandoci qualche emozione.

TDA Automotive ci ha fornito la sua personalissima ipotesi sulla nuova Lancia Gamma

Ovviamente è assai improbabile che la nuova Lancia Gamma possa avere questo aspetto anche se probabilmente in molti la preferirebbero così. Il design della vettura unisce proporzioni equilibrate e superfici scolpite a dettagli tecnologici, creando un equilibrio tra tradizione e modernità. La carrozzeria, verniciata in un elegante Blu Petrolio metallizzato, valorizza volumi e linee dinamiche, conferendo uno stile sofisticato e distintivo. Il frontale, caratterizzato da calandra ridisegnata e gruppi ottici a LED sottili e futuristici, comunica forza e personalità, mentre la fiancata slanciata e i cerchi in lega scolpiti accentuano il carattere sportivo.

All’interno di questa ipotetica nuova Lancia Gamma, il lusso moderno si esprime con materiali pregiati come pelle e tessuti tecnici, integrati in una plancia digitale minimalista. Il cockpit innovativo è studiato per garantire comfort al guidatore e un’esperienza immersiva ai passeggeri, incarnando la filosofia del “made in Italy” attraverso un equilibrio tra artigianalità raffinata e tecnologia avanzata, che ridefinisce lo stile e l’eleganza del modello.

La nuova Lancia Gamma nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lunga circa 4,7 metri. La vettura di Lancia avrà una gamma di motori pronta a soddisfare le esigenze di tutti. Ci saranno infatti versioni completamente elettriche ma anche ibride. Non mancherà la versione top di gamma HF Integrale pensata per gli amanti delle prestazioni.