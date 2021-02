Fiat Multipla, avrebbe senso oggi un minivan compatto 3 + 3?

Fiat Multipla è probabilmente uno dei modelli che hanno fatto più discutere appassionati e addetti ai lavori per il suo design non sempre molto apprezzato ma che nasconde davvero un fascino particolare. Si tratta del resto di una monovolume lunga meno di quattro metri, con sei posti, buona abitabilità in tutti i posti, che offre molta luce naturale e un bagagliaio da 430 litri.

Avrebbe senso una Fiat Multipla nel 2021?

Fiat Multipla ha ottenuto ciò che nessuno aveva mai ottenuto e ciò che nessun altro ha voluto imitare in seguito. Ora, la domanda che tanti si pongono è: avrebbe senso una Fiat Multipla nel 2021? Un minivan compatto a sei posti? La risposta secondo noi è si. Ovviamente nei tempi di pandemia in cui viviamo, mettere sei adulti in meno di 4 metri di lunghezza non sembra una buona idea, ma il COVID passerà e presto l’abitabilità tornerà a essere qualcosa di molto apprezzato da utenti e famiglie. E attenzione perché qui c’è un alleato invisibile che può rivoluzionare il mondo dell’abitabilità interna.

Ci riferiamo alle auto elettriche. Grazie all’utilizzo di questo tipo di tecnologia, motori, batterie e altri componenti meccanici possono essere ‘nascosti’, offrendo interni molto più versatili e design più innovativi che consentono, soprattutto, di offrire molto spazio in un formato relativamente compatto.

Con piccoli motori situati sugli alberi e un fondo completamente piatto dove sono posizionate le batterie, lo spazio interno può diventare completamente aperto. Non c’è quasi bisogno di raffreddamento e le forme, in termini di design, possono essere anche molto più irriverenti. Quindi una Fiat Multipla potrebbe avere senso anche ai giorni nostri.

Secondo alcuni dunque Fiat dovrebbe lanciare un’evoluzione della Multipla, sotto forma di auto elettrica e all’interno dell’universo Stellantis, con l’esperienza di Peugeot o Citroën nella creazione di minivan compatti, potrebbe essere un successo per chi guarda ad un veicolo urbano super pratico. E tu, vorresti che la Fiat Multipla fosse resuscitata?

