Fiat Multipla: nel 2024 qualcuno ha acquistato un esemplare del modello uscito di produzione da 14 anni

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe che cita la società di analisi Dataforce nel 2024 qualcuno ha immatricolato un esemplare di Fiat Multipla. La vettura è uscita di produzione ben 14 anni fa. Per la precisione l’unità è stata immatricolata nel mese di luglio del 2024. Questo fatto curioso attira naturalmente l’attenzione, dato che la Fiat Multipla non viene più prodotta dal 2010 e questo la rende una delle cosiddette “auto zombie”. In altre parole, si tratta di veicoli che hanno smesso di essere prodotti da tempo, ma che si possono ancora trovare nei lotti delle concessionarie.

Un esemplare di Fiat Multipla venduto a luglio 2024 nonostante l’auto sia uscita di produzione da 14 anni

Oltre alla Fiat Multipla, che utilizza un motore 1.6 aspirato da 103 cavalli, i registri mostrano anche esemplari della Nissan 350Z, fuori produzione dal 2008 e anche la Volvo V50, che ha smesso di essere prodotta nel 2012. Tra le altre auto uscite di scena di recente che sono state vendute in almeno un esemplare nel 2024 troviamo anche Mercedes CLK, Aston Martin DB7, Ford Ka, Alfa Romeo 159, Jaguar S-Type e persino una Rolls-Royce Corniche. Quest’ultima, ritirata quasi 30 anni fa, è la più antica a comparire nella classifica delle vendite. Inoltre, c’è anche la Jaguar XJS, un modello che ha cessato la produzione nel 1996. Sorprendentemente, due di queste sono state immatricolate per la prima volta a luglio 2024.

Tornando alla Fiat Multipla ricordiamo che l’anno prossimo dovrebbe debuttare sul mercato un modello con questo stesso nome anche se al momento si attende ancora l’ufficialità. Questo veicolo però sarà molto diverso dalla celebre vettura uscita di scena nel 2010. Infatti si tratterà di un crossover dalle forme squadrate lungo circa 4,4 metri che nascerà su smart car e sarà venduto in versione a 5 posti e a 7 posti. L’auto dovrebbe avere versioni ibride ed elettriche al 100 per cento.