Fiat: Weekend di Porte Aperte il 20-21 e 27-28 settembre

FIAT invita tutti a vivere due weekend speciali, il 20-21 e il 27-28 settembre, tra divertimento e novità della gamma. Le concessionarie si trasformeranno in un percorso avventuroso con la “Caccia al Tesoro Fantastic”, un’esperienza pensata per grandi e piccini: tra quiz e indizi nascosti nelle vetture esposte, i partecipanti potranno vincere simpatici gadget e scoprire le caratteristiche dei modelli più amati. Sarà anche l’occasione per salire a bordo e provare le ultime novità Fiat, tra cui la Fiat Grande Panda, 500e, 600 e la Pandina Hybrid, l’auto più venduta in Italia.

Due weekend di festa nelle concessionarie Fiat con attività coinvolgenti per tutta la famiglia

Oltre al divertimento, sarà possibile approfittare delle promozioni di settembre: la Pandina Hybrid a partire da 9.950€ con rottamazione e finanziamento dedicato e la Fiat Grande Panda 1.2L turbo benzina a partire da 14.950€ con rata mensile da 141€, un mix perfetto di gioco, scoperta e piacere di guida.

Durante i prossimi Porte Aperte, FIAT propone interessanti novità anche sul fronte promozioni, sfruttando i recenti incentivi statali. La 500e, icona dell’elettrico italiano, è ora disponibile a partire da 9.950 euro grazie agli incentivi e al finanziamento dedicato Stellantis Financial Services. La Grande Panda elettrica parte da 11.950 euro, offrendo fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il B-SUV 100% elettrico FIAT 600e è proposto da 20.750 euro con guida assistita di Livello 2 e oltre 400 km di autonomia.

Queste offerte rappresentano un concreto passo verso una mobilità urbana sostenibile, pratica e interamente italiana. Il brand di Stellantis riserva inoltre promozioni esclusive per chi è già cliente con “Famiglia FIAT”, che garantisce sconti e condizioni dedicate su Pandina, Grande Panda e 600. Tutti i dettagli sono disponibili presso la rete ufficiale dei concessionari della casa automobilistica torinese, pronta ad accogliere clienti e appassionati.